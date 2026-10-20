Człowiek z PwC w samym środku pajęczyny zondacrypto. Do dziś trzyma rękę na dubajskiej sakiewce Suszka

Agata Kołodziej
Agata Kołodziej
To PwC doradzała BitBay, jak wynieść się na Maltę. Jeden z jej prawników szybko przeszedł na stronę Romana Ż. i Sylwestra Suszka. Do dziś jako jedyny ma klucze do spółki w Dubaju, do której Suszek wyprowadził swój majątek. Po drodze wszedł w pajęczą sieć spółek Romana Ż. Ale w 2023 roku pracował już dla Przemysława Krala.
Jego nazwisko dotąd nie pojawiło się w medialnych doniesieniach o aferze zondacrypto. Być może dlatego, że bardzo aktywnie o to dba.
Tuż po wybuchu afery wiosną 2026 roku zatrudnił firmę doradczą, która zajmuje się m.in. komunikacją kryzysową i której zadaniem jest, by jego nazwisko w publikacjach medialnych nie wypłynęło.
W otoczeniu ludzi stojących za BitBay (późniejszą zondacrypto) pojawił się jeszcze jako pracownik globalnej firmy doradczej z tzw. wielkiej czwórki – PwC (niegdyś PricewaterhouseCoopers). Stamtąd wyciągnąć miał go Paweł Sobków, którego powiązania z giełdą kryptowalut opisaliśmy niedawno w śledztwie OKO.press.
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