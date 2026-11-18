AI dobija dziennikarstwo. Co można z tym zrobić?
Narzędzia AI zmieniają sposób, w jaki docieramy do informacji. Media tracą czytelników i pieniądze. Wyjaśniamy, w jaki sposób Polska i Unia Europejska próbują na ten problem odpowiedzieć.
Pluralizm mediów kojarzył się dotychczas przede wszystkim z pytaniem, kto jest właścicielem gazet, stacji telewizyjnych czy portali internetowych. Dziś równie ważne staje się to, kto decyduje o widoczności treści dziennikarskich. A coraz większą władzę w tej dziedzinie mają wielkie firmy technologiczne, takie jak Google i Meta.
Rozwój sztucznej inteligencji jeszcze bardziej pogłębia zależność mediów od platform cyfrowych. Zamiast odwiedzać strony gazet i portali, coraz częściej otrzymujemy gotowe odpowiedzi generowane przez AI na podstawie materiałów przygotowanych przez dziennikarzy.
Co to oznacza dla przyszłości mediów i dziennikarstwa? Czy Polska oraz Unia Europejska mają skuteczne narzędzia, by ograniczyć władzę cyfrowych gigantów i pomóc mediom przetrwać? A może na innych kontynentach wypracowano skuteczniejsze rozwiązania?
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