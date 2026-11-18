Narzędzia AI zmieniają sposób, w jaki docieramy do informacji. Media tracą czytelników i pieniądze. Wyjaśniamy, w jaki sposób Polska i Unia Europejska próbują na ten problem odpowiedzieć.

Pluralizm mediów kojarzył się dotychczas przede wszystkim z pytaniem, kto jest właścicielem gazet, stacji telewizyjnych czy portali internetowych. Dziś równie ważne staje się to, kto decyduje o widoczności treści dziennikarskich. A coraz większą władzę w tej dziedzinie mają wielkie firmy technologiczne, takie jak Google i Meta.