0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Anatomia porazki Polski 2050. Rage quit Pelczynskiej-Nalecz? - YouTubeAnatomia porazki Polski 2050. Rage quit Pelczynskiej-Nalecz? - YouTube
Wideo

Anatomia porażki Polski 2050. Rage quit Pełczyńskiej-Nałęcz? [PROGRAM POLITYCZNY]

Dodaj nas w Google
Google News

Zmiany w rządzie. Po miesiącach spekulacji, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odejdzie, czy zostanie wyrzucona z rządu, ministra funduszy podała się do dymisji. Jednocześnie zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Polski 2050, a Szymon Hołownia poinformował, że została wyrzucona z partii. Sam Hołownia odgrażał się, że Polska 2050 albo obsadzi ministerstwo po Pełczyńskiej-Nałęcz, albo wyjdzie z rządu. Groźbami nie przejął się Donald Tusk, na ministrę nominował znaną sobie ekspertkę od spraw europejskich Agnieszkę Bartol. Hołownia nie zaprotestował.

W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak wyjaśniają, dlaczego to właśnie teraz Pełczyńska-Nałęcz podjęła decyzję o dymisji. Czy faktycznie poszło o zniesienie dwukadencyjności? A może o Macieja Berka? Albo o strategię dla Polski? Przy okazji dziennikarki OKO.press tłumaczą, dlaczego dla partii koalicji rządzącej dwukadencyjność jest tak ważną sprawą.

Rozmawiamy też o sytuacji Polski 2050. Czy Donald Tusk na pewno ma się z czego cieszyć, marginalizując partię Hołowni?

Google NewsWydrukuj

Władza

Szymon Hołownia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Donald Tusk

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Polska 2050

Agnieszka Bartol

Maciej Berek

Program Polityczny

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie