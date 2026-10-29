Anatomia porażki Polski 2050. Rage quit Pełczyńskiej-Nałęcz? [PROGRAM POLITYCZNY]

Prawa autorskie: Anatomia porazki Polski 2050. Rage quit Pelczynskiej-Nalecz? - YouTube Anatomia porazki Polski 2050. Rage quit Pelczynskiej-Nalecz? - YouTube

Prawa autorskie: Anatomia porazki Polski 2050. Rage quit Pelczynskiej-Nalecz? - YouTube Anatomia porazki Polski 2050. Rage quit Pelczynskiej-Nalecz? - YouTube

Zmiany w rządzie. Po miesiącach spekulacji, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odejdzie, czy zostanie wyrzucona z rządu, ministra funduszy podała się do dymisji. Jednocześnie zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Polski 2050, a Szymon Hołownia poinformował, że została wyrzucona z partii. Sam Hołownia odgrażał się, że Polska 2050 albo obsadzi ministerstwo po Pełczyńskiej-Nałęcz, albo wyjdzie z rządu. Groźbami nie przejął się Donald Tusk, na ministrę nominował znaną sobie ekspertkę od spraw europejskich Agnieszkę Bartol. Hołownia nie zaprotestował.

W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak wyjaśniają, dlaczego to właśnie teraz Pełczyńska-Nałęcz podjęła decyzję o dymisji. Czy faktycznie poszło o zniesienie dwukadencyjności? A może o Macieja Berka? Albo o strategię dla Polski? Przy okazji dziennikarki OKO.press tłumaczą, dlaczego dla partii koalicji rządzącej dwukadencyjność jest tak ważną sprawą.