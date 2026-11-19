Opowiadając o swojej nastoletniej ciąży, Marta Nawrocka przyznała, że „różne rzeczy w głowie miała”. Teraz organizacje prokobiece chcą, by zabrała głos i przekonała Karola Nawrockiego do podpisania nowelizacji ustaw aborcyjnych. Pierwsza Dama nie odpowiada na prośbę o spotkanie

To nie pierwsza sytuacja, w której obywatelki zwracają się do Marty Nawrockiej z prośbą o wsparcie. Pierwszy raz jednak prezydentowa jest proszona o wyrażenie opinii w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych, która zgodnie z najnowszymi sondażami spotyka się z poparciem bez mała 70 proc. polskiego społeczeństwa.