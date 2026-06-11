Awantura o UPA. Polscy politycy dali się zmanipulować Rosji

Kto stoi za całą tą antyukraińską histerią i dlaczego polskie państwo nie jest w stanie nic z tym zrobić?
Poseł Janusz Kowalski tropi Ukraińców w rządzie. To tylko jeden – choć wyjątkowo ohydny – z efektów awantury o UPA, która toczy się od kilku tygodni.
W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Agata Kołodziej i Agata Szczęśniak sprawdzają, jak to było naprawdę z nazwaniem specjalnego ukraińskiego wojskowego oddziału. Czy na pewno został nazwany imieniem UPA? I dlaczego tak się stało? Czy słowa wiceministra Andrzeja Szeptyckiego, który porównał żołnierzy UPA do żołnierzy niezłomnych, na pewno nie mają sensu?
A przede wszystkim: kto stoi za całą tą antyukraińską histerią i dlaczego polskie państwo nie jest w stanie nic z tym zrobić.
W „Politycznym Plusie” dla osób wspierających OKO.press Agata Szczęśniak przygląda się obecnym stosunkom Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego.
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Ukraina
Janusz Kowalski
Karol Nawrocki
Wołodymyr Zełenski
Program Polityczny
Ukraina
Ukraińcy
UPA
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.
Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
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