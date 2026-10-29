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Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plfot. Jakub Wlodek / ...
29 października 2026

Biskup winnym tuszowania pedofilii. To pierwszy taki wyrok w Polsce

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Andrzej Jeż, biskup tarnowski, został pierwszym w Polsce duchownym skazanym przez sąd za tuszowanie pedofilii. Ogłaszając wyrok, sędzia Małgorzata Adamczyk powiedziała: Oskarżony przedłożył swój własny partykularny interes ponad dobro pokrzywdzonych

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Andrzej Jeż nie stawił się w sądzie. W czwartek, 29 października, w Sądzie Rejonowym w Tarnowie jego obrońcom przedstawiono wyrok skazujący — za to, że mimo posiadanych informacji o czynach pedofilskich dwójki księży z diecezji tarnowskiej, nie poinformował niezwłocznie policji i prokuratury.

Biskup sprawę zgłosił dopiero po tym, gdy winę potwierdził papież. Zwłoka ta doprowadziła do przedawnienia się przestępstw; księża uniknęli więc kary. Za niezawiadomienie o przestępstwie (art. 240 Kodeksu karnego) biskupowi Andrzejowi Jeżowi groziło do trzech lat pozbawienia wolności. Sędzia Małgorzata Adamczyk zdecydowała o finansowej karze dla biskupa. Musi on:

  • przez dwa lata przekazywać ćwierć swojej pensji na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • wpłacić łącznie 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli tzw. Funduszu Sprawiedliwości.

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Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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