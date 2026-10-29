Biskup winnym tuszowania pedofilii. To pierwszy taki wyrok w Polsce

Andrzej Jeż, biskup tarnowski, został pierwszym w Polsce duchownym skazanym przez sąd za tuszowanie pedofilii. Ogłaszając wyrok, sędzia Małgorzata Adamczyk powiedziała: Oskarżony przedłożył swój własny partykularny interes ponad dobro pokrzywdzonych

Andrzej Jeż nie stawił się w sądzie. W czwartek, 29 października, w Sądzie Rejonowym w Tarnowie jego obrońcom przedstawiono wyrok skazujący — za to, że mimo posiadanych informacji o czynach pedofilskich dwójki księży z diecezji tarnowskiej, nie poinformował niezwłocznie policji i prokuratury.