Biskup winnym tuszowania pedofilii. To pierwszy taki wyrok w Polsce
Andrzej Jeż, biskup tarnowski, został pierwszym w Polsce duchownym skazanym przez sąd za tuszowanie pedofilii. Ogłaszając wyrok, sędzia Małgorzata Adamczyk powiedziała: Oskarżony przedłożył swój własny partykularny interes ponad dobro pokrzywdzonych
Andrzej Jeż nie stawił się w sądzie. W czwartek, 29 października, w Sądzie Rejonowym w Tarnowie jego obrońcom przedstawiono wyrok skazujący — za to, że mimo posiadanych informacji o czynach pedofilskich dwójki księży z diecezji tarnowskiej, nie poinformował niezwłocznie policji i prokuratury.
Biskup sprawę zgłosił dopiero po tym, gdy winę potwierdził papież. Zwłoka ta doprowadziła do przedawnienia się przestępstw; księża uniknęli więc kary. Za niezawiadomienie o przestępstwie (art. 240 Kodeksu karnego) biskupowi Andrzejowi Jeżowi groziło do trzech lat pozbawienia wolności. Sędzia Małgorzata Adamczyk zdecydowała o finansowej karze dla biskupa. Musi on:
- przez dwa lata przekazywać ćwierć swojej pensji na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
- wpłacić łącznie 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli tzw. Funduszu Sprawiedliwości.
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