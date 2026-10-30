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Blok prawicowy w Izraelu osiągnął lepszy wynik niż zakładano. Co dalej z Netanjahu?

Kacper Max Lubiewski przeczytasz w 6 minut

Sojusz opozycji z Likudem to niebezpieczny scenariusz: Netanjahu nie jest tym samym politykiem, co piętnaście lat temu, gdy jeszcze zdarzyło mu się wyrazić poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego. Jest jasne, że Netanjahu szykuje dla opozycji pułapkę – mówi Prof. Alexander Yakobson

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