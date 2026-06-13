Partia Brauna zdjęła maskę. Oficjalna deklaracja „bliskości relacji z Rosją”

Piotr Heszen, dyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie, poinformował, że 11 czerwca w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie zadeklarował „wolę działania” jego ugrupowania w kierunku „bliskości relacji z Rosją”.
Skrajnie prawicowa Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna, zrobiła właśnie milowy krok w kierunku jawnej współpracy z Rosją. Jeśli do tej pory jej sympatie z Rosją wynikały z przekazywanych przez lidera i członków tego ugrupowania treści oraz realizowanych przez nich akcji antyukraińskich i antyunijnych, od 11 czerwca możemy mówić o jej oficjalnej prorosyjskości.
To pierwsza od wielu lat sytuacja w demokratycznej Polsce, gdy partia reprezentowana w parlamencie oficjalnie deklaruje współpracę z Rosją.
Na dodatek dzieje się to w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, w której państwo polskie wspiera Ukrainę. Zaś Rosja uważana jest za państwo podejmujące wrogie działania wobec Polski, co wskazano na przykład w tegorocznym raporcie ABW.
O woli współpracy Konfederacji Korony Polskiej z Rosją poinformował Piotr Heszen, jeden z bliskich współpracowników Grzegorza Brauna, dyrektor, kierujący biurem ugrupowania Brauna w polskim Sejmie. 11 czerwca uczestniczył on w przyjęciu, zorganizowanym w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie z okazji Dnia Rosji, jako przedstawiciel Korony.
Dzień Rosji to święto państwowe, obchodzone w rocznicę przyjęcia Deklaracji suwerenności państwowej RFSRR przez Zjazd Deputowanych Ludowych w 1990 roku. Deklaracja ta przypieczętowała rozpad w 1991 roku Związku Radzieckiego. A samo święto jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w Federacji Rosyjskiej rządzonej przez Putina.
W rosyjskiej ambasadzie w Warszawie z tej okazji wydano przyjęcie, na którym zabrał głos świeżo desygnowany na ambasadora Gieorgij Michno. Jak podała we wpisie na platformie X ambasada, Michno mówił m.in. o tym, że „Rosja konsekwentnie broni swoich uzasadnionych praw w warunkach kształtującego się wielobiegunowego porządku świata”.
Zaś „w warunkach jednostronnych i bezprawnych sankcji Zachodu rosyjska gospodarka wykazała odporność, utrzymała pozytywną dynamikę rozwoju i wzmocniła swoją pozycję”.
„Na świecie coraz więcej ludzi nie tylko darzy sympatią nasz kraj i chce dowiedzieć się więcej o tym, jak żyjemy, ale także postrzega Rosję jako strażnika i obrońcę tradycyjnych wartości” – stwierdził rosyjski ambasador.
Na przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie można było zobaczyć znanych działaczy prorosyjskich z Polski, w tym:
Ale pojawił się tam także Piotr Heszen jako przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej. Jak sam poinformował na platformach społecznościowych: „Choć w protokole nie były przewidziane przemówienia gości, przygotowałem deklarację politycznych stosunków z Rosją, którą poniżej zamieszczam”.
Deklaracja to oficjalne pismo Biura Koła Polskiego KKP, podpisane przez Heszena i opatrzone jego pieczątką.
Poniżej publikujemy istotny politycznie fragment owej deklaracji, bez zmian redakcyjnych (poza wyróżnieniami), dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymowy tego dokumentu.
„My w Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą mam zaszczyt tutaj reprezentować, nie jesteśmy w ocenie tej wojny (z Ukrainą – przyp. autorki) stronniczy. Zauważamy ogromną rolę Zachodu w zaistnieniu tego konfliktu i jego podtrzymywaniu. Wojna – straszna rzecz. Wyrażając więc współczucie dla ofiar, podnosimy z mocą hasło: POLSKA ZA POKOJEM.
Ale mówimy także: TO NIE NASZA WOJNA, rozpoznając jasno sprzeczny z polską racją stanu i decydujący udział globalistycznych, bynajmniej nie ukraińskich, sił w jej przebiegu.
Pożądany przez nas stan, to normalizacja stosunków z naszym rosyjskim sąsiadem.
Jesteśmy przekonani, że wszelkie zaszłości historyczne, przy założeniu dobrej woli obu stron, są do stosunkowo łatwego przezwyciężenia. Życzymy sobie z Rosjanami codziennych kontaktów handlowych, kulturalnych i międzyludzkich. Bóg Stwórca umieścił nasze narody blisko siebie. Powinniśmy zrobić wszystko, by ta geograficzna bliskość przerodziła się w bliskość relacji i tam, gdzie to tylko możliwe we wspólnotę korzystnych dla obu stron interesów. Myślę, że świat doprowadzany do stanu wrzenia i pełen niepokoju czeka na tę normalizację – gdyż – jak nie od dzisiaj wiadomo – kawałek Globu, który jest stykiem pomiędzy Polską a Rosją był, jest i będzie jednym z najważniejszych kluczy do zapanowania trwałego pokoju między narodami.
Jako przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej deklaruję wolę działania w tym kierunku.”
Pod wpisem Heszena na Facebooku z informacją o złożonej deklaracji można znaleźć komentarze z poparciem dla tej linii Konfederacji Korony Polskiej. A także gratulacje, składane Heszenowi. Tego rodzaju wpisy zamieścili m.in.:
Lidera Konfederacji Korony Polskiej europosła Grzegorza Braun nie było w ambasadzie Rosji. Ale też po publikacji wpisu Heszena Braun w żaden sposób nie odciął się od złożonej przez niego deklaracji. Jak zapewniał później media sam Heszen, jego wizyta w ambasadzie była uzgodniona z Grzegorzem Braunem.
Piotr Heszen od kilku tygodni wyraźnie zacieśniał kontakty ze środowiskiem prorosyjskim w Polsce. Trzy tygodnie temu opublikował artykuł na sympatyzującym z Rosją portalu „Myśl Polska”. Ten tekst to jego manifest światopoglądowy, a co za tym idzie – w jakimś stopniu także jego kolegów z otoczenia Grzegorza Brauna. I choć nie dotyczy on stosunków z Rosją, i tak jeży włosy na głowie.
Heszen przede wszystkim zapewnił, że nie popiera socjalizmu. Ale jednocześnie nazwał liberalizm „podstępnym i zabójczym narzędziem w rękach łajdaków” oraz „trucizną dla Kościoła i dla Polski”.
Zaproponował utworzenie nowej służby specjalnej, niejawnej, kontrolującej „podmioty gospodarcze powyżej pewnej wielkości”.
„Służba ta – na przykład o nazwie Państwowy Urząd Antymonopolowy – powinna się składać z dożywotnio zaprzysiężonych agentów. Przysięgaliby oni przed Panem Bogiem i Najjaśniejszą Rzeczpospolitą (…). A potem szliby do pracy pod przykrywką u spaślaków i kontrolowali sytuację” – pisał.
Wśród jego pomysłów pojawiło się także sprywatyzowanie „codziennych usług medycznych”. A także zniesienie obowiązku szkolnego już na poziomie szkolnictwa niższego (dowodził, że „przymus szkolny” wprowadzili w Polsce liberałowie). Ten członek Konfederacji Korony Polskiej uważa również, że ze wszystkich szkół należałoby zdjąć „kaganiec programowy”.
Jest też „zwolennikiem pełnej władzy rodziców nad dziećmi”.
To nie koniec zaskoczeń. Heszen w tym samym artykule stwierdził również, że: „Misją państwa polskiego jest obrona Polaków przed handlarzami niewolników i stworzenie im najlepszych warunków do osiągnięcia świętości poprzez rozwój talentów”.
Apelował też „do kolegów tworzących antysystem”, żeby wypracować wspólny program. „Bo nie wiem, jak Wy – ale ja zamierzam zagrać o Polskę va banque, jeżeli taka okazja się nadarzy!”
O Rosji nie wspomniał ani słowem. Za to chętnie o swoich światopoglądowych wizjach opowiadał potem na kanale YouTube, w programie Mateusza Piskorskiego, którego proces o szpiegostwo na rzecz Rosji cały czas trwa.
Nacjonalizm
Opozycja
Rosja
Grzegorz Braun
ambasada rosyjska
brauniści
deklaracja współracy
Konfederacja Korony Polskiej
Piotr Heszen
współpraca z Rosją
Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.
Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.
Komentarze