Brudne rosyjskie pieniądze i przestępczy układ na uczelniach. Ujawniamy kulisy [TYLKO W OKO.PRESS]

Potężna pralnia pieniędzy, fałszowanie dokumentów wizowych i wykup nieruchomości w strategicznych punktach Warszawy za rosyjski kapitał. Przez lata na kilkunastu polskich uczelniach prywatnych działały bezkarnie dwie grupy przestępcze. Odkrywamy szczegóły ich funkcjonowania.
Pod przykrywką prowadzenia prywatnych uczelni przestępcy, powiązani z polskim światem akademickim, czerpali zyski z nielegalnej sprzedaży dyplomów i zaświadczeń o studiowaniu. Zakładali też spółki-słupy, które wystawiały obcokrajowcom fikcyjne zaświadczenia o podjęciu pracy. Wystawiane przez nich dokumenty umożliwiły setkom obcokrajowców, głównie z państw wschodnich, legalizację pobytu w Polsce i Unii Europejskiej.
Gdy proceder się rozwinął, zyski ze sprzedaży nielegalnych dokumentów prali, kupując mieszkania na wynajem. W ten sposób wprowadzali do obiegu nie tylko polskie, ale też rosyjskie pieniądze.
OKO.press od 2024 roku opisuje swoje ustalenia dotyczące tej akademickiej ośmiornicy. Jednak dopiero teraz, po ostatnich zatrzymaniach, możemy upublicznić wszystkie zgromadzone przez nas dane.
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