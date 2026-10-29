Prawa autorskie: 04.10.2026 Wroclaw. ul. Warszawska 1. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza. Przed wroclawskim szpitalem na Brochowie odbyl sie rozaniec protestacyjny, bedacy odpowiedzia srodowisk pro-life na zatrudnienie dr Gizeli Jagielskiej. Zgromadzeni przed placowka uczestnicy modlili sie w intencji ochrony zycia poczetego oraz wyrazali sprzeciw wobec decyzji dyrekcji. Protestujacy sprzeciwiali sie nominacji lekarki znanej ze swoich pogladow na temat prawa do aborcji, obawiajac sie zmiany profilu ginekologicznego szpitala . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 04.10.2026 Wroclaw. ... Prawa autorskie: 04.10.2026 Wroclaw. ul. Warszawska 1. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza. Przed wroclawskim szpitalem na Brochowie odbyl sie rozaniec protestacyjny, bedacy odpowiedzia srodowisk pro-life na zatrudnienie dr Gizeli Jagielskiej. Zgromadzeni przed placowka uczestnicy modlili sie w intencji ochrony zycia poczetego oraz wyrazali sprzeciw wobec decyzji dyrekcji. Protestujacy sprzeciwiali sie nominacji lekarki znanej ze swoich pogladow na temat prawa do aborcji, obawiajac sie zmiany profilu ginekologicznego szpitala . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 04.10.2026 Wroclaw. ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 października 2026 Dodaj nas w Google Ciąży pacjentki nie przerwano, bo lekarze nie potrafili zrobić aborcji. Alternatywą miał być poród Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 8 minut „Chcemy wykonywać wszystkie zgodne z aktualną wiedzą medyczną zabiegi” – deklaruje dyrektorka szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu. W przypadku pacjentki, która zgłosiła się po legalną aborcję, szpital zaproponował jednak wywołanie porodu. Żywego. Dyrekcja przyznaje, że lekarze obecni tego dnia na oddziale nie potrafili wykonać aborcji Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 04.10.2026 Wroclaw. ul. Warszawska 1. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza. Przed wroclawskim szpitalem na Brochowie odbyl sie rozaniec protestacyjny, bedacy odpowiedzia srodowisk pro-life na zatrudnienie dr Gizeli Jagielskiej. Zgromadzeni przed placowka uczestnicy modlili sie w intencji ochrony zycia poczetego oraz wyrazali sprzeciw wobec decyzji dyrekcji. Protestujacy sprzeciwiali sie nominacji lekarki znanej ze swoich pogladow na temat prawa do aborcji, obawiajac sie zmiany profilu ginekologicznego szpitala . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 04.10.2026 Wroclaw. ... Prawa autorskie: 04.10.2026 Wroclaw. ul. Warszawska 1. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza. Przed wroclawskim szpitalem na Brochowie odbyl sie rozaniec protestacyjny, bedacy odpowiedzia srodowisk pro-life na zatrudnienie dr Gizeli Jagielskiej. Zgromadzeni przed placowka uczestnicy modlili sie w intencji ochrony zycia poczetego oraz wyrazali sprzeciw wobec decyzji dyrekcji. Protestujacy sprzeciwiali sie nominacji lekarki znanej ze swoich pogladow na temat prawa do aborcji, obawiajac sie zmiany profilu ginekologicznego szpitala . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 04.10.2026 Wroclaw. ...

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu twierdzi, że nie odmówił wykonania legalnego świadczenia medycznego. W odpowiedzi na zadane przez OKO.press pytania deklaruje, że „pacjentce zaproponowano postępowanie medyczne obejmujące zakończenie ciąży, na które nie wyraziła zgody”. Haczyk tkwi w tym, że propozycją personelu było wywołanie porodu. Żywego.

Przypomnijmy: w placówce nie przerwano ciąży pacjentki, u której wystąpiła przesłanka do legalnej aborcji. Dane kobiety w niewyjaśniony do tej pory sposób trafiły do antyaborcyjnej, prowadzonej przez Kaję Godek Fundacji Życie i Rodzina. Organizacja rozpoczęła internetową nagonkę. Zapowiedziała zgłoszenie do prokuratury zawiadomienia o rzekomym zleceniu zabójstwa. Na oddziale pojawiła się policja.