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Prawa autorskie: 04.10.2026 Wroclaw. ul. Warszawska 1. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza. Przed wroclawskim szpitalem na Brochowie odbyl sie rozaniec protestacyjny, bedacy odpowiedzia srodowisk pro-life na zatrudnienie dr Gizeli Jagielskiej. Zgromadzeni przed placowka uczestnicy modlili sie w intencji ochrony zycia poczetego oraz wyrazali sprzeciw wobec decyzji dyrekcji. Protestujacy sprzeciwiali sie nominacji lekarki znanej ze swoich pogladow na temat prawa do aborcji, obawiajac sie zmiany profilu ginekologicznego szpitala . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl04.10.2026 Wroclaw. ...
29 października 2026

Ciąży pacjentki nie przerwano, bo lekarze nie potrafili zrobić aborcji. Alternatywą miał być poród

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„Chcemy wykonywać wszystkie zgodne z aktualną wiedzą medyczną zabiegi” – deklaruje dyrektorka szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu. W przypadku pacjentki, która zgłosiła się po legalną aborcję, szpital zaproponował jednak wywołanie porodu. Żywego. Dyrekcja przyznaje, że lekarze obecni tego dnia na oddziale nie potrafili wykonać aborcji

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Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu twierdzi, że nie odmówił wykonania legalnego świadczenia medycznego. W odpowiedzi na zadane przez OKO.press pytania deklaruje, że „pacjentce zaproponowano postępowanie medyczne obejmujące zakończenie ciąży, na które nie wyraziła zgody”. Haczyk tkwi w tym, że propozycją personelu było wywołanie porodu. Żywego.

Przypomnijmy: w placówce nie przerwano ciąży pacjentki, u której wystąpiła przesłanka do legalnej aborcji. Dane kobiety w niewyjaśniony do tej pory sposób trafiły do antyaborcyjnej, prowadzonej przez Kaję Godek Fundacji Życie i Rodzina. Organizacja rozpoczęła internetową nagonkę. Zapowiedziała zgłoszenie do prokuratury zawiadomienia o rzekomym zleceniu zabójstwa. Na oddziale pojawiła się policja.

OKO.press porozmawiało z dyrektorką placówki. Magdalena Puziewicz-Karpiak zapewnia, że placówka nie doświadczyła żadnych nacisków ze strony władz województwa w związku z wykonywaniem legalnych aborcji – ani w przypadku z tego miesiąca, ani w żadnym innym. Zgodnie z zapewnieniami dyrekcji szpitala sytuacja, do której doszło w ostatnich dniach nie jest równoznaczna z decyzją o niewykonywaniu aborcji na Brochowie. Magdalena Puziewicz-Karpiak deklaruje: – Chcemy wykonywać wszystkie zgodne z aktualną wiedzą medyczną zabiegi. Mamy nadzieję, że ze wsparciem dr Jagielskiej będziemy w stanie przeszkolić personel – w tym rezydentów – tak, by móc zapewnić zgodną z potrzebami opiekę każdej pacjentce.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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