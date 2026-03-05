Czarnek czy Nadbereżny? Kogo wybierze Kaczyński [PROGRAM POLITYCZNY]

Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press
Twoja pomoc ma znaczenie
Powiedz nam, co myślisz o OKO.press! Weź udział w krótkiej, anonimowej ankiecie.Przejdź do ankiety
W sobotę 7 marca 2026 w krakowskiej hali „Sokół” Jarosław Kaczyński ogłosi, kto będzie kandydatem PiS na premiera. To tam prezes PiS prezentował dwóch kandydatów na prezydenta, którzy nieoczekiwanie wygrali wybory: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.
Czy również tym razem zobaczymy osobę szerzej nieznaną, która zmieni kierunek debaty publicznej, a przede wszystkim odwróci niekorzystne dla PiS trendy sondażowe? Czy Kaczyńskiemu ta sztuka uda się po raz trzeci? A może to „zmyłka” i to nie polityczny nieznajomy ma być asem w rękawie Kaczyńskiego?
Podobnie jak w przypadku wyboru kandydata na prezydenta PiS wypuścił długą listę kandydatów. Co tydzień z tej karuzeli wypadało inne nazwisko rzekomego faworyta. Najpierw miał to być Zbigniew Bogucki – szef Kancelarii Prezydenta. Jednak Karol Nawrocki miał się nie zgodzić na oddanie swojego najbliższego i sprawnego współpracownika w służbę partii.
Później miały rzekomo rosnąć akcje Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego.
W ostatnich dniach w mediach zdystansowanych wobec PiS najczęściej pisze się, że Kaczyński postawi na prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. Kiedy jednak śledzi się media sprzyjające PiS, można zauważyć, że nazwisko Nadbereżnego prawie się tam nie pojawia. Najbliżej nominacji przez Kaczyńskiego wydaje się człowiek, o którego premierowskich ambicjach słychać od dawna, czyli Przemysław Czarnek.
W najnowszym odcinku Programu Politycznego Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak zastanawiają się, jakie cele strategiczne PiS ma realizować polityk wybrany przez Kaczyńskiego. Czy będzie kandydatem na premiera na poważnie, czy to tylko premier pewnego etapu?
Co przemawia na korzyść Nadbereżnego? A co na korzyść Czarnka?
Dziennikarki OKO.press zdradzają, kogo według nich wybierze Kaczyński.
Oceniają też, czy Mateusz Morawiecki wyjdzie z PiS i założy własną partię.
W „Politycznym Plusie” dla osób wspierających OKO.press rozmawiamy o spotkaniu z Patrykiem Jakim i Tobiaszem Bocheńskim w Białymstoku w ramach akcji PiS „Zmień nasze zdanie”.
Opozycja
Przemysław Czarnek
Jarosław Kaczyński
Mateusz Morawiecki
Prawo i Sprawiedliwość
kandydat PiS
Konwencja PiS
Lucjusz Nadbereżny
Program Polityczny
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Komentarze