Czy będzie weto do SAFE? [PROGRAM POLITYCZNY]

Ze strony PiS płynie przekaz, że to kredyt na pokolenia, na którym ostatecznie zarobią Niemcy. Czy taka argumentacja wystarczy, by wyborcy Karola Nawrockiego uznali, że zwierzchnik sił zbrojnych powinien zawetować ustawę umożliwiającą dozbrojenie polskiej armii?
Parlament kończy prace nad ustawą wdrażającą program SAFE. To unijny instrument pożyczkowy służący dozbrajaniu europejskich krajów, którego Polska ma być największym beneficjentem. Prawicowa opozycja dość nieoczekiwanie przypuściła w ostatnich tygodniach zmasowany atak na SAFE. Słyszymy o tym, że to ogromny kredyt, który spłacać będą kolejne pokolenia. Poza tym – Komisja Europejska zamierza i tak zablokować te środki w przypadku wygranej opozycji w 2027 pod pretekstem łamania praworządności. A na końcu i tak na tym wszystkim zarobią Niemcy, którzy sprytnie nie skorzystali z okazji dołączenia do programu. Ile w tym wszystkim prawdy? I co mają do tego Amerykanie?
A wreszcie najważniejsze – czy prezydent Karol Nawrocki, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych – zawetuje tę ustawę?
O tym wszystkim rozmawiamy dziś w „Programie Politycznym”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
