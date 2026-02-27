Czy będzie weto do SAFE? [PROGRAM POLITYCZNY]

Parlament kończy prace nad ustawą wdrażającą program SAFE. To unijny instrument pożyczkowy służący dozbrajaniu europejskich krajów, którego Polska ma być największym beneficjentem. Prawicowa opozycja dość nieoczekiwanie przypuściła w ostatnich tygodniach zmasowany atak na SAFE. Słyszymy o tym, że to ogromny kredyt, który spłacać będą kolejne pokolenia. Poza tym – Komisja Europejska zamierza i tak zablokować te środki w przypadku wygranej opozycji w 2027 pod pretekstem łamania praworządności. A na końcu i tak na tym wszystkim zarobią Niemcy, którzy sprytnie nie skorzystali z okazji dołączenia do programu. Ile w tym wszystkim prawdy? I co mają do tego Amerykanie?