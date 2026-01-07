Czy Polska jest gotowa na wojnę? Podcast „Drugi Rzut OKA”

Czy wiesz, co zrobić, kiedy padnie internet, zawyją syreny, a kontakt z bliskimi się urwie? Większość z nas nie chce o tym myśleć. Ale wojna nie pyta, czy jest się gotowym
Czy można się przygotować na wojnę? Agnieszka Lichnerowicz pyta o to ekspertów i ekspertki, nie tylko z Polski, ale też z Finlandii. Kraju, od którego możemy się uczyć odporności cywilnej – tego, że obrona, to nie tylko silne wojsko i cyberbezpieczeństwo. To także budowa schronów i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę.
Ale zarówno książka Lichnerowicz „Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze”, jak i nasza rozmowa, są nie tylko o wojnie. Są również o sytuacjach nadzwyczajnych, no bo jak się zachować w trakcie powodzi, braku prądu czy pożaru? Te sytuacje, może nie tak bardzo powszechne w naszym codziennym życiu, jednak się zdarzają i zdarzyć mogą.
Zapraszam do odsłuchania tego odcinka, zwłaszcza teraz, kiedy rosyjska agresja na Ukrainę trwa już prawie cztery lata, a Europa wciąż zmaga się z atakami hybrydowymi i sabotażami na infrastrukturę krytyczną.
W tym odcinku rozmawiam z Agnieszką Lichnerowicz – dziennikarką radia TOK FM i autorką książki „Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze”. To rozmowy z 13 ekspertami: wojskowymi, socjolożkami, filozofami i osobami, które działają na froncie w Ukrainie.
Agnieszka w 2022 roku spędziła kilka tygodni jako korespondentka w Ukrainie, w pierwszych dniach i tygodniach po rosyjskiej inwazji.
Jej książka nie ma straszyć, tylko koić. „Mam poczucie i wiele badań to potwierdza, że w polskim społeczeństwie jest sporo strachu. Również tego związanego z zagrożeniami o charakterze militarnym” – mówi.
Dziennikarka zespołu politycznego OKO.press. Wcześniej pracowała dla najstarszej światowej agencji informacyjnej Agence France-Presse (2019-2024), gdzie pisała artykuły z zakresu dezinformacji. Przed dołączeniem do AFP pisała dla „Gazety Wyborczej”. Publikowała m.in. w "Dużym Formacie" i "Wysokich Obcasach". Współpracuje z brytyjskim "Financial Times". Prowadzi warsztaty dla uczniów, studentów, nauczycieli i dziennikarzy z weryfikacji treści. Doświadczenie uzyskała dzięki licznym szkoleniom m.in. Bellingcat. Uczestniczka wizyty studyjnej „Journalistic Challenges and Practices” organizowanej przez Fulbright Poland. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pisała magisterkę z teorii konfliktu Carla Schmitta. Obroniła także licencjat na filologii angielskiej w warszawskim SWPS.
