Czy Polska jest gotowa na wojnę? Podcast „Drugi Rzut OKA”

Czy wiesz, co zrobić, kiedy padnie internet, zawyją syreny, a kontakt z bliskimi się urwie? Większość z nas nie chce o tym myśleć. Ale wojna nie pyta, czy jest się gotowym

Czy można się przygotować na wojnę? Agnieszka Lichnerowicz pyta o to ekspertów i ekspertki, nie tylko z Polski, ale też z Finlandii. Kraju, od którego możemy się uczyć odporności cywilnej – tego, że obrona, to nie tylko silne wojsko i cyberbezpieczeństwo. To także budowa schronów i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę.

Ale zarówno książka Lichnerowicz „Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze”, jak i nasza rozmowa, są nie tylko o wojnie. Są również o sytuacjach nadzwyczajnych, no bo jak się zachować w trakcie powodzi, braku prądu czy pożaru? Te sytuacje, może nie tak bardzo powszechne w naszym codziennym życiu, jednak się zdarzają i zdarzyć mogą.

Zapraszam do odsłuchania tego odcinka, zwłaszcza teraz, kiedy rosyjska agresja na Ukrainę trwa już prawie cztery lata, a Europa wciąż zmaga się z atakami hybrydowymi i sabotażami na infrastrukturę krytyczną.