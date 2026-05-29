Czy prezydenci z KO mają się czego bać? [PROGRAM POLITYCZNY]

Udało się pokonać „krakowskiego Tuska” – tak prawica świętuje odwołanie w drodze referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Co to wydarzenie oznacza dla ogólnopolskiej polityki? I kto zawalczy o fotel prezydenta Krakowa?
Czy dla Koalicji Obywatelskiej odwołanie Aleksandra Miszalskiego to tylko problem wizerunkowy, czy może zwiastun większych problemów? W jakich jeszcze miastach może dojść skutecznej mobilizacji przeciwko włodarzom z KO? Czy brak zaangażowania centrali partii w obronę krakowskiego prezydenta był przemyślaną strategią? A może jednak strategicznym błędem?
Wśród powodów najczęściej wymienianych przez mieszkańców i mieszkanki Krakowa jako przyczyny niechęci wobec rządów Miszalskiego znalazły się między innymi kwestie dotyczące Strefy Czystego Transportu. Politycy KO, z którymi rozmawiamy, przekonują, że to nie jest czerwona kartka dla miejskiej zielonej polityki. „Zawiodła komunikacja” – to zdanie słyszymy najczęściej.
Ale STC to nie jedyne zarzuty wobec krakowskiej KO. W rozmowach i badaniach przewijają się także: zatrudnianie w instytucjach z partyjnego klucza, zwiększanie nakładów na samorządowe media służące partyjnej promocji, czy wreszcie zbyt „tiktokowy” wizerunek. Być może wszystkie te powody nie wystarczyłyby do odwołania, gdyby nie szeroka koalicja wrogów – bo w walce o referendum siły połączył PiS, Konfederacja, ale także – a może i przede wszystkim – wpływowy krakowski polityk i obecnie faworyt w zbliżających się wyborach, czyli Łukasz Gibała. A emocją spajającą ich wszystkich jest niechęć wobec rządu Donalda Tuska.
W programie opowiadamy także, kto może wystartuje w wyścigu o stanowisko prezydenta Krakowa? Czy Łukasz Gibała zmierzy się z Bartłomiejem Sienkiewiczem z KO? Jak może wyglądać siostrobójcza walka Darii Gosek-Popiołek (Wspólne Jutro/ NL)i Aleksandry Owcy (Razem)? Kto z prawicy PiS-owskiej będzie rywalizował z Bartoszem Bocheńczakiem z Konfederacji?
A w „Politycznym plusie” omawiamy polityczną awanturę wokół ustawy o zabezpieczeniu społecznym artystów.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
