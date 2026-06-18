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Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Czy Tusk boi się lekarza-milionera? Rozróba Bąkiewicza w Niemczech [PROGRAM POLITYCZNY] 18 czerwca 2026 Dominika Sitnicka

Agata Szczęśniak

Patrycja Tarkiewicz Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 1 minutę Skomentuj

Dwie sprawy rozgrzewały ostatnio opinię publiczną: niemiecka wycieczka Roberta Bąkiewicza i afera w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Bąkiewicz chciał ustawić krzyż obok tymczasowego pomnika polskich ofiar hitlerowskiej okupacji 1939-1945. A ponieważ nie miał pozwolenia, interweniowała niemiecka policja. Sprawę przez kolejne dni „grzała” Telewizja Republika, przedstawiając Bąkiewicza jako ofiarę represji równych nazistowskim.

W najnowszym odcinku Programu Politycznego Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak wyjaśniają, dlaczego Bąkiewicz znalazł się w Berlinie akurat tego dnia.

Dziennikarki OKO.press rozmawiają też o aferze już określanej jako „nowe ośmiorniczki”. 30-letni lekarz Dawid Kacprzyk zarobił w publicznych placówkach milion sześćset tysięcy, a jednocześnie pełnił „posługę” polityczną i medialną jako członek Koalicji Obywatelskiej i radny tej partii. W dodatku w Szpitalu Południowym, gdzie pracował jako koordynator SOR, funkcjonował „salonik VIP”. Politycy Koalicji Obywatelskiej mogli liczyć na specjalną przyspieszoną ścieżkę, gdy potrzebowali leczenia.

Jakie konsekwencje może mieć ta sprawa dla obozu rządzącego? Wszystkie siły polityczne widzą tu skandal, ale czy w rządzącej koalicji będzie w tej sprawie jedność? Czy ta sprawa zagrozi rządom Donalda Tuska?

W Politycznym Plusie dla osób wspierających OKO.press rozmawiamy o tym, czy Karol Nawrocki faktycznie (znów) załatwił zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Skomentuj Google News Wydrukuj Afery Dominika Sitnicka Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach. Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach. Agata Szczęśniak Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”. Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”. Patrycja Tarkiewicz Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów. Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.

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