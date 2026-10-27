Czy zakazy działają? O alkoholu i polityce antyalkoholowej #DlaczegoTak
Na początku października Sejm uchwalił ustawę ograniczającą reklamę i dostępność alkoholu w Polsce. Jednym z flagowych rozwiązań jest tzw. Nocna cisza alkoholowa, czyli zakaz jego sprzedaży w godzinach od 22 wieczorem do 6 rano, co już teraz mogą wprowadzać gminy.
W najnowszym odcinku #DlaczegoTak Konrad Skotnicki, czyli Doktor z TikToka, i Dominika Sitnicka, dziennikarka OKO.press, przyglądają się popularnym twierdzeniom na temat napojów wyskokowych. Czy tak zwana prohibicja działa? Jak wygląda skandynawski model dostępu do alkoholu i czy rzeczywiście wpływa na ilość spożycia? A może powoduje wzrost spożycia produktu ściąganego do kraju w sposób nieuregulowany?
Dziś coraz wyraźniej do debaty publicznej przebija się przekonanie naukowców o tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każda ilość jest szkodliwa dla naszego organizmu. Skąd zatem przekonanie o tym, że kieliszek czerwonego wina dziennie może zapewnić nam długowieczność? Zwolennicy tego zwyczaju wskazują na resweratrol, który można znaleźć w tym trunku. Ale żaden z propagatorów picia wina nie wspominał, że musielibyśmy wypijać dziesiątki litrów wina dziennie, by dostarczyć resweratrolu w ilości, która mogłaby zadziałać.
Przekonania o korzystnym wpływie wina w dyskursie publicznym zadomowiły się kilka dekad temu. Dziś widać wzrost negatywnych opinii na temat alkoholu w nadaniach opinii publicznej i coraz większą świadomość negatywnych konsekwencji jego spożycia.
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