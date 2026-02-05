Czym uwodzi Grzegorz Braun?

Jeszcze niedawno Konfederacja wyrzucała Grzegorza Brauna, obawiając się, że ujmie jej poparcia i nie pozwoli wejść do politycznego mainstreamu. Dziś Korona Brauna sięga po sondażowe 10 proc. W czym tkwi tajemnica poparcia dla Brauna? Kim są jego wyborcy? Czy Braun to Wielki Narrator Polskiej Opowieści? Jakie snuje plany geopolityczne? Czy Korona to partia prorosyjska i partia prorosyjska w Polsce ma w ogóle jakąś przyszłość?