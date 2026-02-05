Czym uwodzi Grzegorz Braun?

Jeszcze niedawno Konfederacja wyrzucała Grzegorza Brauna, obawiając się, że ujmie jej poparcia i nie pozwoli wejść do politycznego mainstreamu. Dziś Korona Brauna sięga po sondażowe 10 proc. W czym tkwi tajemnica poparcia dla Brauna? Kim są jego wyborcy? Czy Braun to Wielki Narrator Polskiej Opowieści? Jakie snuje plany geopolityczne? Czy Korona to partia prorosyjska i partia prorosyjska w Polsce ma w ogóle jakąś przyszłość?
W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak rysują polityczny portret reżysera, który stał się najbardziej kłopotliwym politykiem na polskiej scenie.
W „Politycznym Plusie” dla osób, które wspierają OKO.press, rozmawiamy o nowej przewodniczącej {Polski 2050 – Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Komentarze