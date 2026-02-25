Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.press Il. Iga Kucharska / ... Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.press Il. Iga Kucharska / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 lutego 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Czytasz OKO.press? Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam się rozwijać Chcemy poznać trochę lepiej Was, naszych czytelników. Dowiedzieć się, co Was interesuje i jakie tematy uważacie z najważniejsze. Pomóżcie nam w tym, wypełniając krótką ankietę. Wasze odpowiedzi pomogą nam budować dobre i ciekawe medium Redakcja OKO.press Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 1 minutę Skomentuj

Dzień pracy redakcji zaczynamy od kolegium, a kolegium zaczynamy od prasówki. Robimy przegląd tego, co dzieje się w Polsce i na świecie i co może wydarzyć się w najbliższym czasie. Dyskutujemy (czasem zawzięcie, zazwyczaj zbyt długo), o czym i jak warto napisać, gdzie pojechać, aby np. zrobić relację. Na koniec oceniamy naszą produkcję z poprzedniego dnia: co zrobiliśmy dobrze, a co można było zrobić lepiej, jakie ważne sprawy przegapiliśmy.

Wybierając na co dzień tematy tekstów, ale też podejmując strategiczne decyzje na temat kierunku rozwoju redakcji, kierujemy się własną wiedzą, przekonaniami, intuicją. Ale wszystkiemu zawsze towarzyszy pytanie: co właściwie będzie ważne i ciekawe dla Was, naszych czytelników? Bo jak powtarzamy często i z pełnym przekonaniem: bez Was nas nie ma.

Dlatego chcemy zadać Wam kilka pytań i dowiedzieć się o Was więcej. Odpowiedzi pomogą nam w sensownym i stabilnym rozwoju redakcji. Nie zależy nam na ruchu generowanym przez tanie clickbaity, nie mamy imperialnych ambicji, chcemy po prostu, żeby OKO.press było dobrym i ciekawym medium z dużym gronem stałych czytelników.

Pomóżcie nam. Wypełnijcie krótką ankietę.

Formularz jest anonimowy, a jego wypełnienie zajmie około 5 minut.

Znajduje się TUTAJ.

Skomentuj Google News Wydrukuj Media Redakcja OKO.press Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press