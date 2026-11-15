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Prawa autorskie: Fot. Karol MiłoszewskiFot. Karol Miłoszews...
15 listopada 2026

Drapieżniki w mętnej wodzie. O patologiach polskiego rynku książki i jak z nimi walczyć [MIŁOSZEWSKI]

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"Wszyscy jesteśmy pogubieni w chaosie nadprodukcji książek” – mówi OKO.press Zygmunt Miłoszewski, pisarz, założyciel wydawnictwa Spółka Autorska Heca.

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Ewa Koza, OKO.press: „A ty nie masz na co pieniędzy wydawać?” – zapytała z oburzeniem kobieta, którą poznałam na zajęciach sportowych. Podzieliłam się z nią informacją, że rzadko wypożyczam książki, a zwykle je kupuję. Myślę, że jej reakcja dobrze oddaje to, jak książka jest społecznie postrzegana. Za obiad musisz zapłacić, deseru też nie wypożyczysz. Samochód – owszem, ale solidnie za to zapłacisz. Za książkę nie musisz płacić, nawet symbolicznie. Ona jest, stoi na półce bibliotecznej i czeka – dostępna dla każdego, pięknie zdefiniowana jako dobro narodowe, które ma zaspokajać potrzeby społeczeństwa. Niestety, pominięto w tej koncepcji potrzeby materialne osoby, która tę książkę napisała. Jak to wygląda oczami pisarza z dwudziestoletnim stażem?

Zygmunt Miłoszewski*: Tak, literatura jest dobrem narodowym – promuje naszą kulturę i spaja tożsamość. Nie bez powodu dzieci mają kilka lekcji języka polskiego w tygodniu i obowiązek czytania lektur.

Polszczyzna pozwoliła nam przetrwać w ciężkich chwilach, pozwala opowiadać o sobie teraz i sięgać w przyszłość. Nie tylko jako artysta, ale również jako obywatel uważam, że kultura narodowa jest spoiwem patriotyzmu. Wierzę w dyplomację kulturalną – nasza sztuka o nas świadczy i promuje nasz naród.

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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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Na zdjęciu Ewa Koza
Ewa Koza

Ekonomistka, psycholożka biznesu, redaktorka – związana z mediami od 2013 roku. Pisze o aspektach zdrowotnych i społecznych, z naciskiem na prawa człowieka, zdrowie psychiczne osób małoletnich i wszelkie przejawy przemocy w relacjach skośnych – zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Autorka książki "Dobrze wychowani. Jak wytresowano milenialsów".

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