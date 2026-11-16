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Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.pressIlustracja Mateusz M...
16 listopada 2026

Drzwi oblane fekaliami, zniszczone auto, groźby. Tak nękani są Ukraińcy w Polsce

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To kilka przykładów prześladowania Ukraińców przez Polaków. Mimo zgłoszeń i spraw sądowych rujnują życie ludzi, których jedynym „przewinieniem” jest inna narodowość.

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Gdy wybuchła wojna, pani Olena wyjechała z bombardowanego Charkowa razem z 8-letnim synem. Zabrała też pieska rasy chihuahua. — Szukałam bezpiecznego miejsca, w którym moglibyśmy spokojnie dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach i rozpocząć nowe życie — wspomina. Znalazła mieszkanie i pracę w Katowicach – tu już studiowała jej córka.

Kłopoty zaczęły się szybko, bo na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. I właściwie trwają do dzisiaj.

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Krzysztof Boczek

Ślązak, z pierwszego wykształcenia górnik, potem geograf, fotoreporter, szkoleniowiec, a przede wszystkim dziennikarz, od początku piszący o podróżach i rozwoju, a od kilkunastu lat głównie o służbie zdrowia i mediach. Zaczynał w Gazecie Wyborczej w Katowicach, potem autor w kilkudziesięciu tytułach, od lat stały współpracownik PRESS, SENS, Goniec.pl. W tym zawodzie ceni niezależność.

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