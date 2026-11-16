Drzwi oblane fekaliami, zniszczone auto, groźby. Tak nękani są Ukraińcy w Polsce
To kilka przykładów prześladowania Ukraińców przez Polaków. Mimo zgłoszeń i spraw sądowych rujnują życie ludzi, których jedynym „przewinieniem” jest inna narodowość.
Gdy wybuchła wojna, pani Olena wyjechała z bombardowanego Charkowa razem z 8-letnim synem. Zabrała też pieska rasy chihuahua. — Szukałam bezpiecznego miejsca, w którym moglibyśmy spokojnie dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach i rozpocząć nowe życie — wspomina. Znalazła mieszkanie i pracę w Katowicach – tu już studiowała jej córka.
Kłopoty zaczęły się szybko, bo na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. I właściwie trwają do dzisiaj.
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