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Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Dwa fronty rządu. Zdrowie i awantura o Patrioty [PROGRAM POLITYCZNY NA ŻYWO] Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak na żywo komentują dwa najnowsze kryzysy rządu Donalda Tuska. Zapraszamy do udziału! Komentujcie, zadawajcie pytania. 09 lipca 2026 Agata Szczęśniak Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 1 minutę Skomentuj

Zapraszamy na Program Polityczny na żywo! Odpowiemy na Wasze pytania, podsumujemy ostatnie tygodnie w polityce.

Mijają gorące dni dla rządu Donalda Tuska. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym rosło przekonanie, że odpowiedzią na kryzys będzie wymuszona dymisja ministry zdrowia Joanny Sobierańskiej-Grendy. Jednak na razie jedyne dymisje to te, do których doszło w warszawskim ratuszu. Dlaczego? Ministra zdrowia przedstawiła kilka propozycji, które mają odpowiedzieć na kryzys systemu opieki zdrowotnej. Czy to wystarczy?

Jednocześnie trwał drugi kryzys. Rząd zaczął ujawniać listę polskich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy. To odprysk trwającego napięcia między Polską a Ukrainą. Największe emocje wzbudziło przekazanie Ukrainie pocisków Patriot. Zaczęła się licytacja, kto (rząd Morawieckiego czy rząd Tuska) wspiera Ukrainę... w mniejszym zakresie.

O co naprawdę chodzi w tej awanturze? Jakie mogą być jej skutki dla Polski na arenie międzynarodowej?

Oglądajcie, komentujcie i pytajcie!!

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