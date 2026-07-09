Dwa fronty rządu. Zdrowie i awantura o Patrioty [PROGRAM POLITYCZNY NA ŻYWO]

Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak na żywo komentują dwa najnowsze kryzysy rządu Donalda Tuska. Zapraszamy do udziału! Komentujcie, zadawajcie pytania.
Zapraszamy na Program Polityczny na żywo! Odpowiemy na Wasze pytania, podsumujemy ostatnie tygodnie w polityce.
Mijają gorące dni dla rządu Donalda Tuska. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym rosło przekonanie, że odpowiedzią na kryzys będzie wymuszona dymisja ministry zdrowia Joanny Sobierańskiej-Grendy. Jednak na razie jedyne dymisje to te, do których doszło w warszawskim ratuszu. Dlaczego? Ministra zdrowia przedstawiła kilka propozycji, które mają odpowiedzieć na kryzys systemu opieki zdrowotnej. Czy to wystarczy?
Jednocześnie trwał drugi kryzys. Rząd zaczął ujawniać listę polskich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy. To odprysk trwającego napięcia między Polską a Ukrainą. Największe emocje wzbudziło przekazanie Ukrainie pocisków Patriot. Zaczęła się licytacja, kto (rząd Morawieckiego czy rząd Tuska) wspiera Ukrainę... w mniejszym zakresie.
O co naprawdę chodzi w tej awanturze? Jakie mogą być jej skutki dla Polski na arenie międzynarodowej?
Oglądajcie, komentujcie i pytajcie!!
Władza
Jolanta Sobierańska-Grenda.
Donald Tusk
Wołodymyr Zełenski
Ministerstwo Zdrowia
Patrioty
Program Polityczny
szpital południowy
Ukraina
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
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