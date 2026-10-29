Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag... Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag...

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 października 2026 Dodaj nas w Google Dziemianowicz-Bąk po materiale OKO.press: poprosiłam GIP o kontrolę w firmie Apart Angelika Pitoń przeczytasz w 4 minuty Państwowa Inspekcja Pracy wejdzie do firmy Apart. Po materiale OKO.press obnażającym, jak największa sieć jubilerska w Polsce próbowała tłumić powstanie związku zawodowego i szybko pożegnała się z osobami, które chciały go założyć, szefowa resortu pracy zleciła kontrolę w spółce. Wcześniej w PIP interweniowała związkowa „Solidarność”. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag... Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Ag...

– Bardzo poważnie reagujemy na tego typu doniesienia, dlatego poprosiłam Głównego Inspektora Pracy o kontrolę w spółce Apart – mówi OKO.press ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (na zdjęciu u góry).

– Prawo do zrzeszania się w wolnych, niezależnych związkach zawodowych to konstytucyjne prawo wszystkich pracowników. Nie ma i nie będzie zgody na bezprawne represje czy zwolnienia osób, które chcą z tego prawa korzystać – ogłosiła ministra.