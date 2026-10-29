Dziemianowicz-Bąk po materiale OKO.press: poprosiłam GIP o kontrolę w firmie Apart
Państwowa Inspekcja Pracy wejdzie do firmy Apart. Po materiale OKO.press obnażającym, jak największa sieć jubilerska w Polsce próbowała tłumić powstanie związku zawodowego i szybko pożegnała się z osobami, które chciały go założyć, szefowa resortu pracy zleciła kontrolę w spółce. Wcześniej w PIP interweniowała związkowa „Solidarność”.
– Bardzo poważnie reagujemy na tego typu doniesienia, dlatego poprosiłam Głównego Inspektora Pracy o kontrolę w spółce Apart – mówi OKO.press ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (na zdjęciu u góry).
– Prawo do zrzeszania się w wolnych, niezależnych związkach zawodowych to konstytucyjne prawo wszystkich pracowników. Nie ma i nie będzie zgody na bezprawne represje czy zwolnienia osób, które chcą z tego prawa korzystać – ogłosiła ministra.
Kontrola PIP w firmie Apart to pierwszy efekt reportażu, który opublikowaliśmy w OKO.press. Sześcioro zwolnionych w firmy osób opowiedziało nam o próbach tłumienia powstania związku zawodowego w firmie. Pracownikom rozwiązywano umowy za porozumieniem stron, a usta próbowano zamykać atrakcyjnymi rekompensatami finansowymi, sięgającymi (łącznie z odprawą) nawet ok. 50 tysięcy złotych.
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