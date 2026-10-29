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Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot . Kuba Atys / Ag...
29 października 2026

Dziemianowicz-Bąk po materiale OKO.press: poprosiłam GIP o kontrolę w firmie Apart

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Państwowa Inspekcja Pracy wejdzie do firmy Apart. Po materiale OKO.press obnażającym, jak największa sieć jubilerska w Polsce próbowała tłumić powstanie związku zawodowego i szybko pożegnała się z osobami, które chciały go założyć, szefowa resortu pracy zleciła kontrolę w spółce. Wcześniej w PIP interweniowała związkowa „Solidarność”.

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– Bardzo poważnie reagujemy na tego typu doniesienia, dlatego poprosiłam Głównego Inspektora Pracy o kontrolę w spółce Apart – mówi OKO.press ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (na zdjęciu u góry).

– Prawo do zrzeszania się w wolnych, niezależnych związkach zawodowych to konstytucyjne prawo wszystkich pracowników. Nie ma i nie będzie zgody na bezprawne represje czy zwolnienia osób, które chcą z tego prawa korzystać – ogłosiła ministra.

Kontrola PIP w firmie Apart to pierwszy efekt reportażu, który opublikowaliśmy w OKO.press. Sześcioro zwolnionych w firmy osób opowiedziało nam o próbach tłumienia powstania związku zawodowego w firmie. Pracownikom rozwiązywano umowy za porozumieniem stron, a usta próbowano zamykać atrakcyjnymi rekompensatami finansowymi, sięgającymi (łącznie z odprawą) nawet ok. 50 tysięcy złotych.

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Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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