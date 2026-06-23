Prawa autorskie: Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Lukasz Cynalews... Prawa autorskie: Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Lukasz Cynalews...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Dziś godzina próby, wyznanie win – po wojnie. Apel polskich i ukraińskich mediów Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Czas na rozmowy o przeszłości, wyznanie win i pojednanie przyjdzie, gdy Ukraina – przy wsparciu sojuszników – pokona agresora Redakcja OKO.press Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 4 minuty Skomentuj

Relacje polsko-ukraińskie, w wyniku decyzji politycznych, znlazły się w poważnym kryzysie. Kilkanaście mediów polskich i ukraińskich, w tym OKO.press, zdecydowało się w tej sytuacji na wspólny apel. „Nasi politycy powinni okazać mądrość i rozsądek, szukać porozumienia i wyjścia z kryzysu. Nasze społeczeństwa nie powinny zaś ulegać manipulacji i nadal się wspierać. W imię wspólnej przyszłości, w której Polska i Ukraina mogą razem odegrać kluczową rolę w Unii Europejskiej” – piszemy. Kluczowy jest postulat, by rozliczanie krzywd II wojny światowej odłożyć do momentu, gdy obecna wojna skończy się zwycięstwem Ukrainy.

Apel publikujemy po polsku i ukraińsku.

Apel do Polaków i Ukraińców

Kryzys, w jakim w ostatnim czasie znalazły się relacje polsko-ukraińskie, poważnie nas niepokoi. Dlatego zdecydowaliśmy się opublikować wspólny apel w mediach polskich i ukraińskich.

Ukraina już dwanaście lat stawia czoło zbrodniczej agresji Putina, od prawie pięciu lat ma ona charakter pełnoskalowej wojny. Broni Polskę i Europę przed imperializmem rosyjskim.

Ta obrona ma swój dramatyczny koszt. Setki tysięcy Ukrainek i Ukraińców zginęło bądź zostało rannych, miliony musiały uciekać z domów, duża część kraju jest okupowana, na miasta i wsie codziennie spadają bomby.

Polska od pierwszych godzin rosyjskiej inwazji wraz z europejskimi sojusznikami spieszy Ukrainie z pomocą, przekazując sprzęt wojskowy, pieniądze, pomoc humanitarną i przyjmując blisko 2 mln ukraińskich uchodźców. Skala polskiej solidarności z Ukrainą w 2022 r. zadziwiła świat.

Niestety, obecne napięcia wpływają też negatywnie na postawy wobec Ukrainek i Ukraińców, którzy stali się tak ważną częścią polskiego społeczeństwa, oraz na postrzeganie Polaków przez Ukraińców. To dodatkowe wyzwanie dla polityków, mediów, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli obu naszych krajów.

Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Czas na poważne rozmowy o przeszłości, na wyznanie win i pojednanie przyjdzie wtedy, gdy Ukraina – przy wsparciu sojuszników – pokona agresora.

Rosja od lat sieje dezinformację na potężną skalę i próbuje wbijać klin między Polaków i Ukraińców. Obecny kryzys w relacjach ułatwia jej to działanie.

To godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Nasi politycy powinni okazać mądrość i rozsądek, szukać porozumienia i wyjścia z kryzysu. Nasze społeczeństwa nie powinny zaś ulegać manipulacji i nadal się wspierać. W imię wspólnej przyszłości, w której Polska i Ukraina mogą razem odegrać kluczową rolę w Unii Europejskiej.

W 2013 roku we wspólnym oświadczeniu prezydent Ukrainy w latach 1994–2005 Leonid Kuczma oraz prezydent Polski w latach 1995–2005 Aleksander Kwaśniewski napisali: „W przeddzień 70. rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu prosimy naszych rodaków, aby zrobili wszystko, aby uczczenie pamięci ofiar dawnych konfliktów nie stało się narzędziem do zaognienia stosunków i zmarnotrawienia dotychczasowych zdobyczy procesu pojednania między naszymi narodami".

Dziś ten obowiązek spoczywa na nas wszystkich.

Redakcja „Gazety Wyborczej”

Redakcja OKO.press

Redakcja TOK FM

Redakcja Gazeta.pl

Redakcja „ Newsweek” Polska

Redakcja Onet.pl

Redakcja „Polityki”

Redakcja Sestry.eu

Redakcja Pisma. Magazynu Opinii

Press Club Polska

Redakcja Slawa TV

Redakcja Espreso TV

Redakcja Europejskiej Prawdy

Redakcja Ukraińskiej Prawdy

Stowarzyszenie „Niezależni wydawcy regionalni Ukrainy” (Kolo.News, Nowiny Równego: Informacyjny portal ogo.ua, „Życie Odessy”, „MIG” Zaporoża, „Telegraf Krzemieńczuka”, „20 minut”, „Wsim”, Gazeta „RІА”, portal ye.ua)

Apel opublikuje także „Kyiv Independent”

Звернення до поляків і українців/Звернення до українців і поляків

Криза, у якій останнім часом опинилися польсько-українські відносини, викликає в нас серйозне занепокоєння. Саме тому ми вирішили опублікувати спільне звернення в польських та українських медіа.

Україна вже дванадцять років протистоїть злочинній агресії Путіна, а майже п’ять років ця агресія триває у формі повномасштабної війни. Вона захищає Польщу та Європу від російського імперіалізму.

Цей захист має свою драматичну ціну. Сотні тисяч українок і українців загинули або зазнали поранень, мільйони були змушені залишити свої домівки, значна частина країни перебуває під окупацією, а на міста й села щодня падають бомби.

Польща з перших годин російського вторгнення разом із європейськими союзниками поспішила на допомогу Україні, передаючи військову техніку, фінансову допомогу, гуманітарну підтримку та прийнявши майже 2 мільйони українських біженців. Масштаб польської солідарності з Україною у 2022 році вразив світ.

На жаль, нинішня напруженість також негативно впливає на ставлення до українок і українців, які стали важливою частиною польського суспільства, а також на сприйняття поляків українцями. Це створює додатковий виклик для політиків, медіа, громадянського суспільства та громадян обох наших країн.

Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях. Однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна — за підтримки союзників — переможе агресора.

Росія вже багато років веде масштабну дезінформаційну кампанію та намагається вбити клин між поляками й українцями. Нинішня криза у відносинах лише полегшує їй ці дії.

Це час випробування для поляків і українців. Наші політики повинні проявити мудрість і розсудливість, шукати порозуміння та шляхи виходу з кризи. Натомість наші суспільства не повинні піддаватися маніпуляціям і мають надалі підтримувати одне одного. В ім’я спільного майбутнього, у якому Польща та Україна разом можуть відіграти ключову роль у Європейському Союзі.

У 2013 році у спільній заяві Президент України в 1994–2005 роках Леонід Кучма та президент Польщі в 1995–2005 роках Александр Квасневський написали: «Напередодні 70-х роковин трагічних подій на Волині просимо наших співвітчизників зробити все можливе, щоб ушанування пам’яті жертв давніх конфліктів не стало інструментом загострення відносин і не змарнувало досягнень процесу примирення між нашими народами».

Сьогодні цей обов’язок покладається на всіх нас.

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Звернення також опублікує „Kyiv Independent”

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