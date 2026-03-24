24 marca 2026 Gierasimow uprawia propagandę sukcesu, a Ukraińcy powstrzymują ofensywę [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Porażka rosyjskiego natarcia pod Szandryhołowem. Systemy bezzałogowe poszerzają „strefę śmierci". Rosyjski śmigłowiec szturmowy zniszczony przez dron FPV. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski przeczytasz w 6 minut

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

Generał Walerij Gierasimow, szef sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wizytuje kolejno dowództwa grup armii na ukraińskim teatrze działań wojennych. W minionym tygodniu odwiedził dowództwo Rosyjskiej Południowej Grupy Sił (GoF). Podczas transmitowanej w mediach odprawy znacząco wyolbrzymił sukcesy, jakie wojska rosyjskie miały osiągnąć w marcu.

Między innymi twierdził, że Rosjanie zajęli 12 miejscowości. Wymienił dwie wsie na zachód od Słowiańska (Riznykowka i Kaleniki), jedną na północny wschód od Konstantynówki (Hołubiwka), trzy na północny zachód od Łymania (Drobyszewo, Jarowę, Sosnowe) i kolejną na zachód od Orichowa (Waseljanka).

W rzeczywistości żadna z tych miejscowości nie jest pod całkowitą kontrolą okupanta. Gierasimow twierdził ponadto, że wojska rosyjskie posunęły się o ponad 12 kilometrów na zachód od Siewierska, mimo że rosyjski 3 Korpus Armijny utknął po przebyciu około czterech kilometrów.

Gierasimow wielokrotnie mijał się z prawdą również podczas wcześniejszych odpraw, co spotyka się z żywymi reakcjami rosyjskich blogerów militarnych.

Na przykład pod koniec lutego twierdził, że

Łymań został w połowie zdobyty. Tymczasem w rzeczywistości od miesięcy Rosjanie nie są w stanie dotrzeć do miasta.

Ukraińcy utracili ponad połowę Kostiantynówki. A walki toczą się na obszarze około 20 procent zabudowy tego miasta.

Rosyjski generał bagatelizował zarazem utratę 400 kilometrów kwadratowych w wyniku ukraińskiego kontruderzenia na Zaporożu i w obwodzie dnipropietrowskim określając sytuację jako opanowaną.

Wydaje się, że kłamstwa szefa sztabu generalnego mają tuszować brak postępów agresora i stwarzać wrażenie postępującej ofensywy. W rzeczywistości ukraińska obrona jest od kilku tygodni stabilna. Do tego w obwodzie dnipropietrowskim i częściowo zaporoskim wojska ukraińskie nadal utrzymują inicjatywę.

Rosjanie w ostatnich dniach przeprowadzili serię ataków pancerno-zmechanizowanych siłami od kilku kompanii (rejon Szandryhołowego) do plutonu (rejony Kupiańska, Hryszczyne i Łymania). Wszystkie ataki zostały odparte przy użyciu dronów i artylerii. Z udostępnionych materiałów filmowych wynika, że Rosjanie stracili kilka czołgów i kilkanaście pojazdów opancerzonych. Rosyjskie działania mogły stanowić część przygotowań do kolejnego etapu ofensywy jako tzw. rozpoznanie bojem.

Rosjanie w coraz większej liczbie wykorzystują bezzałogowce „Mołnia” jako platformy do przenoszenia lekkich dronów FPV. Dzięki temu ich zasięg wzrósł do około 40-50 kilometrów. Pozwala to na rażenie celów – głównie logistycznych – poza strefą działań bezpośrednich.

Ukraińskie siły systemów bezzałogowych również atakują bezpośrednie zaplecze frontu, skupiając się przede wszystkim na rażeniu systemów artyleryjskich przeciwnika. Potwierdzają to publikowane w ostatnich dniach filmy pokazujące zniszczenie wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych GRAD rozmieszczonych ponad 15 kilometrów od linii styczności wojsk w rejonie Pokrowska.

W obwodzie briańskim porażone zostały elementy systemów przeciwlotniczych Buk, a w obwodzie donieckim przeciwlotnicza wyrzutnia S-400 Triumf.

Operator drona FPV z ukraińskiej 59. Samodzielnej Brygady Szturmowej zniszczył w locie rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 „Alligator”. Maszyna po trafieniu zapaliła się i awaryjnie lądowała. Załoga śmigłowca zginęła po ataku kolejnych dronów. 59. brygada wchodzi obecnie w skład Wojsk Systemów Bezzałogowych.

Na zdjęciu głównym – pracownik ukraińskiej firmy SkyFall testuje lekki dron przechwytujący P1-Sun, 19 marca 2026. Fot. Genya SAVILOV/AFP

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

„Rosja odnotowuje bezprecedensową liczbę ukraińskich ataków dronów w całym kraju, w tym w Moskwie i obwodzie moskiewskim” – poskarżył się w ONZ 23 marca ambasador Rosji Wasilij Niebenzja.

W swoim wystąpieniu z 17 marca sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu potwierdził rosnącą skuteczność ukraińskich wojsk systemów bezzałogowych. Według słów rosyjskiego polityka liczba nalotów dalekiego zasięgu na infrastrukturę krytyczną Federacji wzrosła czterokrotnie i wyniosła 23 tysiące w 2025 roku w porównaniu do 6200 ataków w 2024 roku.

Według ukraińskich danych wywiadu otwartego (OSINT) znacząco wzrosła również liczba ukraińskich ataków dronami średniego zasięgu na dystansie od 50 do 250 kilometrów.

Służby Federacji Rosyjskiej dostarczają Iranowi materiały wywiadowcze – w tym zdjęcia satelitarne. Ponadto Rosja dostarcza zmodyfikowane podzespoły komunikacyjne, nawigacyjne i celownicze do irańskich dronów dalekiego zasięgu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że 201 ukraińskich ekspertów zostało wysłanych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu w celu pomocy w zorganizowaniu obrony powietrznej przed dronami. Według słów prezydenta dzienne zdolności produkcyjne ukraińskiego przemysłu wynoszą 2 tysiące dronów przechwytujących, z czego tysiąc może zostać przeznaczony na eksport do krajów partnerskich.

Ukraina i Hiszpania w ramach współpracy wojskowej podpisały umowę o wartości 1,4 miliarda dolarów dotyczącą dwustronnego transferu technologii oraz współpracy przy produkcji zaawansowanych systemów obronnych. Podpisano ponadto kontrakty na odbudowę i modernizację ukraińskiej infrastruktury kolejowej.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony (MON) tworzy Centrum Obrony integrujące rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Ukraińcy przy współpracy z Wielką Brytanią planują rozwój oprogramowania mającego wspomagać system dowodzenia i kontroli (ang. C2). Wprowadzony już do użytku system „Delta” gromadzi i analizuje dane oraz skraca „pętlę decyzyjną”, dzięki automatycznej identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 17 marca do poniedziałku 23 marca 2026 roku.

Południe Ukrainy

Krym – nie doszło do istotnych wydarzeń.

Obwód chersoński – nie doszło do istotnych wydarzeń.

Obwód zaporoski i dniepropietrowski – Walki toczyły się na dotychczasowych kierunkach działań i nie doprowadziły do istotnych zmian w położeniu wojsk. Rosjanie nacierali w rejonie Stepnohirska, gdzie po odzyskaniu inicjatywy po ukraińskich kontratakach podejmują próby zbliżenia się do stolicy obwodu zaporoskiego. Na zachód od Hulajpola ataki agresora zostały odparte. Ukraińcy nadal utrzymują inicjatywę na północ od Hulajpola wzdłuż rzeki Janczur oraz w obwodzie dnipropietrowskim. Walki mają jednak coraz częściej charakter pozycyjny.

Prognoza: Rosjanie wzmacniają zdezorganizowane ukraińskim kontratakiem siły Grupy Armii „Wschód”. Na kierunku Hulajpola i Ołeksandriwki pojawiły się elementy 55. i 120. dywizji piechoty morskiej przerzucane z centralnego Donbasu. Prawdopodobnie doprowadzi to do odzyskania inicjatywy przez Grupę Armii „Wschód” w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Donbas

Rosjanie kontynuowali działania zaczepne na północ od Pokrowska w rejonie Hryszyne oraz z rejonu Szachowe. Brak informacji o zmianach na linii frontu.

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się materiały filmowe obrazujące żołnierzy rosyjskich w pobliżu centrum Kostiantyniwki. Na ich podstawie nie można ocenić, czy są to kilkuosobowe grupy szturmowe, które jedynie doraźnie przeniknęły w głąb ukraińskiej obrony czy też walki na stałe przeniosły się w głąb miasta. Oznaczałoby to przełamanie ukraińskiej obrony na południowych podejściach do miasta.

Walki toczyły się również na zachód od Siewierska w pasie odpowiedzialności mocno już wyczerpanych walką i stratami ukraińskiej 54. Brygady Zmechanizowanej i 10. Górskiej Brygady Szturmowej. Rosyjski 3 Korpus Armijny po tygodniach walk dotarł do ufortyfikowanych pozycji zorganizowanych w oparciu o linię wzgórz i wsie Nykyforiwka i Riznykiwka.

Prognoza: Ukraińskie brygady walczące na zachód od Siewierska ze względu na wyczerpanie walką i straty przekraczające 50 procent stanu etatowego zostaną prawdopodobnie zmuszone do wycofania się na pierwszą z dwóch głównych „Linii Twierdz” broniących Słowiańska i Kramatorska. Możliwe jest pogorszenie sytuacji w Kostiantyniwce.

Na północ od rzeki Doniec

Wojska rosyjskie, licząc na efekt zaskoczenia, przeprowadziły silny atak na relatywnie mało aktywnym odcinku w kierunku Szandryhołowego, na zachód od Łymania w rejonie wsi Korowij Jar i Derylowe. Rejon znajduje się w strefie odpowiedzialności ukraińskiego 3. Korpusu Armijnego.

Stroną atakującą były pododdziały ze składu 1 Armii Pancernej i 20 Armii Ogólnowojskowej.

Wywiad 3 korpusu miesiąc wcześniej wszedł w posiadanie danych o rosyjskich przygotowaniach do natarcia dzięki rozpoznaniu obrazowemu lub informacji od źródeł osobowych (OZI – osobowe źródła informacji czyli agenci rozmieszczeni w terenie zajętym przez przeciwnika).

Rosjanie na etapie przygotowania natarcia położyli dodatkowe mosty pontonowe na rzece Nitrus w rejonie, gdzie utrzymują przyczółek. Ponadto prowadzili akcję rozminowywania podejść do ukraińskich pozycji oraz intensywnie bombardowali KAB-ami (szybujące bomby kierowane) bezpośrednie zaplecze ukraińskich pozycji w celu izolacji rejonu ataku. W noc poprzedzającą atak Ukraińcy przy użyciu dronów „Vampire” położyli narzutowe pola minowe na kierunkach podejścia przeciwnika. Rosjanie nie rozpoznali zagrożenia, w wyniku czego wjechali na pole minowe i ponieśli dotkliwe straty już na etapie podchodzenia do natarcia. W kolejnej fazie zostali zaatakowani przez ukraińskich operatorów dronów i artylerię. Według dowództwa 3. korpusu natarcie przeciwnika zostało zatrzymane, zanim dotarło do ukraińskich pozycji. Straty miały wynieść około 100 pojazdów i motocykli oraz 400 żołnierzy.

Prognoza: Rosyjskie działania zaczepne na zachód od Łymania potwierdzają prognozę o koncentracji rosyjskiego wysiłku ofensywnego na głębokim oskrzydleniu ukraińskiej obrony w rejonie Słowiańska i Kramatorska.

Kierunek charkowski

Toczące się walki miały charakter działań pozycyjnych.

Prognoza: Rosjanie prawdopodobnie odtwarzają zdolności bojowe i można oczekiwać wznowienia działań podczas wiosennej ofensywy.

Obwód sumski

Rosjanie nadal podejmowali ograniczone działania zaczepne z celu związania walką wojsk ukraińskich.

Prognoza: Stała aktywność wojsk agresora wskazuje, że rosyjskie dowództwo liczy na zyskanie postępów poprzez wyczerpanie sił ukraińskich długotrwałą walką.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

