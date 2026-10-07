Zaloguj się, aby zapisać na później Śledztwo Dodaj nas w Google 07 października 2026 Czarnecki i Braun wśród putinistów. Ujawniamy, kim są ich „koledzy” z indyjskiej organizacji Anna Mierzyńska Prawa autorskie: 16.12.2023 Warszawa , ul. Nowogrodzka . Europoseł Ryszard Czarnecki i inni partyjni oficjele opuszczaja kwatere glowna PiS ( uczestniczyli w pierwszej po utracie wladzy Radzie Krajowej Prawa i Sprawiedliwosci ). Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2023 Warszawa ... Prawa autorskie: 16.12.2023 Warszawa , ul. Nowogrodzka . Europoseł Ryszard Czarnecki i inni partyjni oficjele opuszczaja kwatere glowna PiS ( uczestniczyli w pierwszej po utracie wladzy Radzie Krajowej Prawa i Sprawiedliwosci ). Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2023 Warszawa ... Zaloguj się, aby zapisać na później Śledztwo Dodaj nas w Google 07 października 2026 Czarnecki i Braun wśród putinistów. Ujawniamy, kim są ich „koledzy” z indyjskiej organizacji Anna Mierzyńska

Ryszard Czarnecki z PiS jest dyrektorem indyjskiej organizacji, która współpracuje z partią Grzegorza Brauna i chce z jej pomocą robić w Polsce interesy. Tyle że to organizacja ściśle związana z Rosją. A inni jej dyrektorzy to albo Rosjanie, albo osoby działające na rzecz Kremla. Dodaj nas w Google Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 8 minut Skomentuj

Indyjska organizacja Pathway Global Alliance (PGA), z którą od kilku miesięcy współpracuje ugrupowanie Grzegorza Brauna, od 2019 roku współdziała z Rosją. Można nawet przypuszczać, że PGA powstało po to, by utrzymywać kontakty z Moskwą. Ujawniliśmy to w OKO.press w lutym i dokładnie opisaliśmy zarówno pierwsze spotkanie Grzegorza Brauna z przedstawicielami tej organizacji, jak i jej rosyjskie powiązania.

Sprawa ma jednak ciąg dalszy i pokazuje, że bliskość PGA z Moskwą nie przeszkadza ani Braunowi, ani drugiemu polskiemu politykowi – Ryszardowi Czarneckiemu. Ten były europoseł PiS prowadził lutowe spotkanie Brauna z Hindusami. Wtedy bagatelizował swoją rolę, choć m.in. za udział w tej konferencji został zawieszony w prawach członka partii PiS. Chodziło o jego współpracę z Konfederacją Korony Polskiej Brauna.

Wydaje się, że Czarnecki niekoniecznie wtedy współpracował z Braunem, za to na pewno – z sympatyzującymi z Kremlem Hindusami. Dziś jest bowiem jednym z dyrektorów międzynarodowych Pathway Global Alliance. Zasiada tam w znaczącym – rosyjskim i prorosyjskim – towarzystwie. Tak przynajmniej wynika z danych, udostępnianych przez samą organizację.

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