Czarnecki i Braun wśród putinistów. Ujawniamy, kim są ich „koledzy” z indyjskiej organizacji

Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska
Ryszard Czarnecki z PiS jest dyrektorem indyjskiej organizacji, która współpracuje z partią Grzegorza Brauna i chce z jej pomocą robić w Polsce interesy. Tyle że to organizacja ściśle związana z Rosją. A inni jej dyrektorzy to albo Rosjanie, albo osoby działające na rzecz Kremla.
Indyjska organizacja Pathway Global Alliance (PGA), z którą od kilku miesięcy współpracuje ugrupowanie Grzegorza Brauna, od 2019 roku współdziała z Rosją. Można nawet przypuszczać, że PGA powstało po to, by utrzymywać kontakty z Moskwą. Ujawniliśmy to w OKO.press w lutym i dokładnie opisaliśmy zarówno pierwsze spotkanie Grzegorza Brauna z przedstawicielami tej organizacji, jak i jej rosyjskie powiązania.
Sprawa ma jednak ciąg dalszy i pokazuje, że bliskość PGA z Moskwą nie przeszkadza ani Braunowi, ani drugiemu polskiemu politykowi – Ryszardowi Czarneckiemu. Ten były europoseł PiS prowadził lutowe spotkanie Brauna z Hindusami. Wtedy bagatelizował swoją rolę, choć m.in. za udział w tej konferencji został zawieszony w prawach członka partii PiS. Chodziło o jego współpracę z Konfederacją Korony Polskiej Brauna.
Wydaje się, że Czarnecki niekoniecznie wtedy współpracował z Braunem, za to na pewno – z sympatyzującymi z Kremlem Hindusami. Dziś jest bowiem jednym z dyrektorów międzynarodowych Pathway Global Alliance. Zasiada tam w znaczącym – rosyjskim i prorosyjskim – towarzystwie. Tak przynajmniej wynika z danych, udostępnianych przez samą organizację.
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Już wspierasz? na swoje konto.
Wspierasz nas inaczej?
Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Komentarze