Jak Nawrocki zdał stress test Trumpa [PROGRAM POLITYCZNY]

Uwaga całego świata skupiona była ostatnio na Donaldzie Trumpie. Prezydent USA zaprezentował „absolute cinema”. Tygodniami eskalował napięcia z krajami europejskimi wokół planów przejęcia należącej do Danii Grenlandii. W tym samym czasie twórczo rozwinął koncepcję Rady Pokoju, czyli ciała, którego zapowiedź pojawiła się w 20-punktowym planie pokojowym dla Gazy jesienią 2025 roku.

Okazało się, że Rada Pokoju miałaby być właściwie czymś konkurencyjnym wobec ONZ. A uczestnictwo w tym gremium ma kosztować każde państwo miliard dolarów. Do oficjalnego założenia organizacji doszło podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. I również tam Trump wycofał się z najpoważniejszych gróźb związanych z zakusami na Grenlandię, czyli z interwencji zbrojnej oraz z odwetu gospodarczego wobec krajów sprzeciwiających się tej interwencji.

W najnowszym odcinku na żywo „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak opowiadają o tym:

Czym właściwie jest Rada Pokoju? Kto do niej dołączył, a kto nie i dlaczego?

Jakie są dylematy Karola Nawrockiego? Jakie motywacje stały za jego zachowaniem w sprawie zaproszenia do Rady Pokoju?

Czy rząd i prezydent współpracowali w tej sprawie?

Dlaczego Donald Trump wycofał się ze swoich gróźb wobec krajów europejskich i czy na pewno się wycofał?

Czym jest TACO? I co Donald Trump ma wspólnego z kurczakiem, a kurczak z indeksami giełdowymi?

Czy umowa dotycząca Grenlandii to koniec tej historii?

„Program Polityczny” to cotygodniowy komentarz dziennikarek OKO.press. Oglądaj co tydzień w czwartek o godz. 18:00 na YouTubie lub słuchaj w Spotify i Apple Podcasts.