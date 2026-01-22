Jak Nawrocki zdał stress test Trumpa [PROGRAM POLITYCZNY]

Rada Pokoju czy klub miłośników Donalda Trumpa? To chyba pierwszy taki przypadek, gdy Karol Nawrocki mógł się ucieszyć, że jego kompetencje są mniejsze niż kompetencje rządu [PROGRAM POLITYCZNY]
Uwaga całego świata skupiona była ostatnio na Donaldzie Trumpie. Prezydent USA zaprezentował „absolute cinema”. Tygodniami eskalował napięcia z krajami europejskimi wokół planów przejęcia należącej do Danii Grenlandii. W tym samym czasie twórczo rozwinął koncepcję Rady Pokoju, czyli ciała, którego zapowiedź pojawiła się w 20-punktowym planie pokojowym dla Gazy jesienią 2025 roku.
Okazało się, że Rada Pokoju miałaby być właściwie czymś konkurencyjnym wobec ONZ. A uczestnictwo w tym gremium ma kosztować każde państwo miliard dolarów. Do oficjalnego założenia organizacji doszło podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. I również tam Trump wycofał się z najpoważniejszych gróźb związanych z zakusami na Grenlandię, czyli z interwencji zbrojnej oraz z odwetu gospodarczego wobec krajów sprzeciwiających się tej interwencji.
W najnowszym odcinku na żywo „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak opowiadają o tym:
Czy umowa dotycząca Grenlandii to koniec tej historii?
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
