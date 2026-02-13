Start e-PIT tuż-tuż. Czy mogę rozliczyć się przed 15 lutego? Jak szybciej dostać zwrot podatku?

Prawa autorskie: Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stepien / ... Prawa autorskie: Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stepien / ...

Serwis e-PIT i rozliczenia podatku startują w niedzielę 15 lutego. Od północy w niedzielę ruszy nowa edycja rozliczeń w Urzędzie Skarbowym online. Znajdziemy tam wtedy nasze dokumenty PIT-11 w formie elektronicznej. Jednak w niektórych przypadkach nie trzeba czekać do tego momentu. Jak szybciej złożyć zeznanie i dostać zwrot podatku?

Jak szybciej dostać zwrot podatku?

PIT za 2025 rok już teraz rozliczać mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą albo uzyskujące przychody z najmu prywatnego. Trzeba do tego skorzystać z programów dostępnych online (na przykład e-pity.pl. Programy te przeprowadzą nas przez system rozliczeń i podpowiedzą, jakich dokumentów potrzebujemy.

W przypadku złożenia zeznania w ten sposób, system potraktuje nasze zeznanie jak złożone 15 lutego, wraz ze startem rozliczeń. Będziemy w ten sposób pierwsi w kolejce do zwrotu. A to oznacza, że pieniądze mogą trafić do nas bardzo szybko, w ciągu kilku pierwszych dni.

W wypadku pracowników na umowach o pracę i zleceniach najwygodniej poczekać do startu rozliczeń w Urzędzie Skarbowym online. Wówczas zeznanie, jakie przygotował dla nas urząd, można sprawdzić i wysłać jeszcze w niedzielę 15 lutego. Wówczas, jeśli przysługuje nam zwrot, również dostaniemy go stosunkowo szybko.

1,5 proc. podatku na OPP

Od wielu lat przy okazji rozliczeń podatkowych, mamy możliwość przekazania części naszego podatku (wcześniej 1 proc., a od obniżenia dolnej stawki PIT do 12 proc. – 1,5 proc.) na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli chcesz przekazać 1,5 proc. swojego podatku na tę samą organizację, co w poprzednim roku, nie musisz robić nic. Jeżeli chcesz ją wybrać po raz pierwszy lub zmienić, należy w pozycji numer 147 wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji. Numery organizacji, na które można przekazać część swojego podatku, można znaleźć np. na tej stronie.

Jeżeli chcesz przekazać część twojego podatku na OKO.press, nasz KRS to 0000620036.

W pozycji numer 149 możesz też wpisać, na co dokładnie chciałbyś przekazać część swojego podatku. Organizacja otrzyma wpłaty wraz z tą informacją.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania można poszukać najnowszej broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

