Jak zakończy się spór o Trybunał Konstytucyjny? [PROGRAM POLITYCZNY]
Co właściwie dzieje się teraz z Trybunałem Konstytucyjnym? Mamy dwie Polski. W jednej: „Trybunał działa, wszystko jest ekstra, publikujemy wyroki”. W drugiej: trwa zamach stanu, Trybunału nie ma.
W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak opowiadają, jaki jest stan gry wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kto tam obecnie rządzi? Czy Bogdan Święczkowski jest prezesem, czy nie jest? Jaka przyszłość go czeka? Co z pozostałymi sędziami? Czy NBP miało rację, blokując wypłaty dla TK?
Dziennikarki OKO.press dzielą się swoimi przewidywaniami dotyczącymi przyszłości TK. Rozmawiamy też o spotkaniu w sprawie „resetu konstytucyjnego”. Po co są te spotkania? Komu nie podoba się słowo „reset” i dlaczego? Czym zdenerwował obecnych Przemysław Czarnek? Co jest w propozycji PSL, która ma być podstawą dalszych rozmów? Co na tę propozycję koalicjanci, a co opozycja?
A przede wszystkim: kto co chce ugrać na rozmowach o resecie? Komu i do czego to potrzebne?
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