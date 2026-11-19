Prawa autorskie: Jak zakonczy sie spor o Trybunal? - YouTube Jak zakonczy sie spor o Trybunal? - YouTube

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Dodaj nas w Google Jak zakończy się spór o Trybunał Konstytucyjny? [PROGRAM POLITYCZNY] Agata Szczęśniak

Dominika Sitnicka Co właściwie dzieje się teraz z Trybunałem Konstytucyjnym? Mamy dwie Polski. W jednej: „Trybunał działa, wszystko jest ekstra, publikujemy wyroki”. W drugiej: trwa zamach stanu, Trybunału nie ma. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Jak zakonczy sie spor o Trybunal? - YouTube Jak zakonczy sie spor o Trybunal? - YouTube

W najnowszym odcinku „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak opowiadają, jaki jest stan gry wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kto tam obecnie rządzi? Czy Bogdan Święczkowski jest prezesem, czy nie jest? Jaka przyszłość go czeka? Co z pozostałymi sędziami? Czy NBP miało rację, blokując wypłaty dla TK?

Dziennikarki OKO.press dzielą się swoimi przewidywaniami dotyczącymi przyszłości TK. Rozmawiamy też o spotkaniu w sprawie „resetu konstytucyjnego”. Po co są te spotkania? Komu nie podoba się słowo „reset” i dlaczego? Czym zdenerwował obecnych Przemysław Czarnek? Co jest w propozycji PSL, która ma być podstawą dalszych rozmów? Co na tę propozycję koalicjanci, a co opozycja?