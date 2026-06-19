Dezinformacja, „emocjonujące” treści oraz nieubłagane algorytmy. Media się kończą? Może jeszcze nie? W czerwcu OKO.press skończyło 10 lat i wchodzi w drugą dekadę. Dołączcie do naszego urodzinowego lajwa 19 czerwca o godzinie 20:30 na kanale YouTube i porozmawiajcie z nami o przyszłości mediów.

Trudno w to uwierzyć, ale OKO.press kończy 10 lat. To był burzliwy czas dla demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, a także mediów. Dziękujemy, że byliście w tym razem z nami: na ulicach, na naszym portalu, na YouTube, na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Nie możemy się doczekać kolejnej dekady, ale zanim skoczymy w przyszłość, chcemy porozmawiać o krajobrazie, w którym funkcjonują dziś tradycyjne media. Może być chwilami depresyjnie, bo to krajobraz trudny i najeżony trudnościami. Ale z nutą nadziei! Chociażby dlatego, że nie po to powstaliśmy 10 lat temu i nie po to rozwijaliśmy się przez te 10 lat, by się teraz zwijać, rezygnować z tego, co ważne. Chcemy więcej.