0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Pracownice jednej z rosyjskich szkół z plakatem „Jeden naród, jedna nacja, jeden przywódca”. Źródło: archiwum Władysława Bochana.Pracownice jednej z ...
15 listopada 2026

„Kazali mi”. Dlaczego nauczyciele są podporą reżimów dyktatorskich na Białorusi i w Rosji

przeczytasz w 9 minut

W listopadzie 2024 roku obiegły świat zdjęcia rosyjskich nauczycieli w czapeczkach z folii aluminiowej. Media pisały wówczas, że dali się nabrać na prank. W rzeczywistości była to jedna z 14 akcji inspirowanych esejem filozofa Umberta Eco „Wieczny faszyzm”. Dlaczego białoruscy i rosyjscy nauczyciele gotowi wykonywać najbardziej absurdalne polecenia?

Dodaj nas w Google
Google News

Esej Umberta Eco „Wieczny faszyzm” został opublikowany w 1995 roku. Włoski filozof analizuje w nim cechy faszyzmu i wyróżnia 14 jego charakterystycznych elementów:

  1. Kult tradycji
  2. Odrzucenie modernizmu
  3. Kult działania dla samego działania
  4. Niezgoda jest zdradą
  5. Strach przed innością
  6. Odwoływanie się do sfrustrowanych klas średnich
  7. Obsesja na punkcie spisku
  8. Przedstawianie wrogów jednocześnie jako silnych i słabych
  9. Życie jest nieustanną wojną, a pacyfizm oznacza układanie się z wrogiem
  10. Pogarda dla słabych
  11. Każdy jest wychowywany na bohatera (kult śmierci)
  12. Machismo
  13. Jakościowy populizm
  14. Nowomowa

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Rosja

Świat

Białoruś

Władysław Bochan

Na zdjęciu Maksim Shults
Maksim Shults

Białoruski niezależny dziennikarz, obecnie mieszkający w Polsce. Współpracował z Internews, a także z białoruskimi mediami na uchodźstwie, w tym z MOST Media i Zerkalo.io, największym portalem informacyjnym piszącym dla czytelników na Białorusi oraz białoruskiej społeczności za granicą. Dla OKO.press pisze o życiu białoruskiej społeczności w Polsce.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie