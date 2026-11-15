„Kazali mi”. Dlaczego nauczyciele są podporą reżimów dyktatorskich na Białorusi i w Rosji
W listopadzie 2024 roku obiegły świat zdjęcia rosyjskich nauczycieli w czapeczkach z folii aluminiowej. Media pisały wówczas, że dali się nabrać na prank. W rzeczywistości była to jedna z 14 akcji inspirowanych esejem filozofa Umberta Eco „Wieczny faszyzm”. Dlaczego białoruscy i rosyjscy nauczyciele gotowi wykonywać najbardziej absurdalne polecenia?
Esej Umberta Eco „Wieczny faszyzm” został opublikowany w 1995 roku. Włoski filozof analizuje w nim cechy faszyzmu i wyróżnia 14 jego charakterystycznych elementów:
- Kult tradycji
- Odrzucenie modernizmu
- Kult działania dla samego działania
- Niezgoda jest zdradą
- Strach przed innością
- Odwoływanie się do sfrustrowanych klas średnich
- Obsesja na punkcie spisku
- Przedstawianie wrogów jednocześnie jako silnych i słabych
- Życie jest nieustanną wojną, a pacyfizm oznacza układanie się z wrogiem
- Pogarda dla słabych
- Każdy jest wychowywany na bohatera (kult śmierci)
- Machismo
- Jakościowy populizm
- Nowomowa
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