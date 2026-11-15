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„Kazali mi”. Dlaczego nauczyciele są podporą reżimów dyktatorskich na Białorusi i w Rosji

Maksim Shults przeczytasz w 9 minut

W listopadzie 2024 roku obiegły świat zdjęcia rosyjskich nauczycieli w czapeczkach z folii aluminiowej. Media pisały wówczas, że dali się nabrać na prank. W rzeczywistości była to jedna z 14 akcji inspirowanych esejem filozofa Umberta Eco „Wieczny faszyzm”. Dlaczego białoruscy i rosyjscy nauczyciele gotowi wykonywać najbardziej absurdalne polecenia?

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