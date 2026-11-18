Prokuratura zatrzymała trzy kolejne osoby w sprawie zondacrypto i postawiła im zarzuty. Jedną z nich jest Jacek R., jeden z pierwszych założycieli BitBay. To jedna z ważnych postaci zondacrypto od początku aż do samego końca – jeszcze do wiosny 2026 roku

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości na wniosek prokuratury zatrzymało we wtorek 17 listopada 2026 trzy kolejne osoby w sprawie zondacrypto, a w środę 18 listopada prokurator przedstawił im zarzuty i wystąpił z wnioskiem o areszt. To Aleksandra G., Ewelina W. oraz Jacek R.

I właśnie ten ostatni jest tu postacią najciekawszą. To jeden z pierwszych założycieli giełdy BitBay, jeden z przyjaciół Sylwestra Suszka. Człowiek od technologii, z wykształcenia inżynier informatyki, który pomógł budować giełdę BitBay.

Onet, który jako pierwszy podał informację, że to m.in. on został we wtorek zatrzymany przez CBZC, pisze o Jacku R., że „do momentu wystrzelenia w górę kursu bitcoina mężczyzna był nawet udziałowcem” oraz że „po przekształceniu giełdy w Zondę, a następnie w Zondacrypto, oraz przeniesieniu jej za granicę Jacek R. był sukcesywnie odsuwany od zarządzania nią”. OKO.press ustaliło jednak, że Jacek R. po 2017 roku (pierwsza hossa bitcoina) nadal mógł być udziałowcem, ale za pośrednictwem spółek w Dubaju. Wiadomo też, że Jacek R. uczestniczył w kluczowym dla zondy spotkaniu na Cyprze wczesną wiosną 2026 roku.