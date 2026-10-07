Dziecko jak mebel, który można przestawiać. Konfederacja i minister Żurek chcą zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Takie same prawa rodziców, piecza współdzielona, równo podzielone świadczenia. Projekty Ministerstwa Sprawiedliwości i Konfederacji mają uporządkować życie rodzin po rozstaniu rodziców. Problem w tym, że próbując wyrównać prawa dorosłych, mogą nie zauważyć, że łamią prawa dzieci.
Piecza współdzielona na papierze i rzeczywistość, która weryfikuje ambitne założenia. Ryzyko obniżenia alimentów i używania ich jako karty przetargowej. Mylenie „po równo” i „sprawiedliwie” tak, jakby wszystkie dzieci miały identyczne potrzeby. Wreszcie wisienka na torcie: więzienie dla osób, które nie dopuszczają drugiego rodzica dzieci do kontaktu z nimi zamiast zastanowienia się, co nimi kieruje i zauważenia, że „utrudnianie kontaktu” w rzeczywistości niejednokrotnie jest tak naprawdę ochroną przed dorosłym stosującym przemoc.
O przygotowanych przez Ministra Sprawiedliwości propozycjach nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pisaliśmy w OKO.press już kilka miesięcy temu. Tłumaczyliśmy, dlaczego pomysły resortu Waldemara Żurka, choć na pierwszy rzut oka całkiem rozsądne, mogą w rzeczywistości spowodować sporo problemów, przez które ucierpią przede wszystkim najmłodsi. W środę, 7 października 2026 roku, projekt trafił na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Podczas posiedzenia obecna na nim ministra Katarzyna Kotula, sprawująca rolę krajowej koordynatorki realizacji rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej, wywalczyła uwzględnienie zmian związanych z badaniem występowania przemocy domowej przed orzeczeniem pieczy współdzielonej.
Gdy wydawało się, że po planach resortu sprawiedliwości żadne bardziej kontrowersyjne pomysły związane z opieką nad dziećmi pojawić się nie mogą, do gry wkroczyła Konfederacja i jej częściowo podobna do ministerialnej, choć w wielu kwestiach znacznie bardziej skrajna, propozycja. Mowa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy i niektórych innych ustaw (druk nr 3034).
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