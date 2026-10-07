Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 października 2026 Dodaj nas w Google Dziecko jak mebel, który można przestawiać. Konfederacja i minister Żurek chcą zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 12 minut Takie same prawa rodziców, piecza współdzielona, równo podzielone świadczenia. Projekty Ministerstwa Sprawiedliwości i Konfederacji mają uporządkować życie rodzin po rozstaniu rodziców. Problem w tym, że próbując wyrównać prawa dorosłych, mogą nie zauważyć, że łamią prawa dzieci. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Piecza współdzielona na papierze i rzeczywistość, która weryfikuje ambitne założenia. Ryzyko obniżenia alimentów i używania ich jako karty przetargowej. Mylenie „po równo” i „sprawiedliwie” tak, jakby wszystkie dzieci miały identyczne potrzeby. Wreszcie wisienka na torcie: więzienie dla osób, które nie dopuszczają drugiego rodzica dzieci do kontaktu z nimi zamiast zastanowienia się, co nimi kieruje i zauważenia, że „utrudnianie kontaktu” w rzeczywistości niejednokrotnie jest tak naprawdę ochroną przed dorosłym stosującym przemoc.

O przygotowanych przez Ministra Sprawiedliwości propozycjach nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pisaliśmy w OKO.press już kilka miesięcy temu. Tłumaczyliśmy, dlaczego pomysły resortu Waldemara Żurka, choć na pierwszy rzut oka całkiem rozsądne, mogą w rzeczywistości spowodować sporo problemów, przez które ucierpią przede wszystkim najmłodsi. W środę, 7 października 2026 roku, projekt trafił na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Podczas posiedzenia obecna na nim ministra Katarzyna Kotula, sprawująca rolę krajowej koordynatorki realizacji rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej, wywalczyła uwzględnienie zmian związanych z badaniem występowania przemocy domowej przed orzeczeniem pieczy współdzielonej.