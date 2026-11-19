— Oskarżono mnie przed kościelną inkwizycją. Serio. Spalą mnie na stosie? — pyta dr Maria Jadwiga Minakowska. Tarnowska kuria twierdzi, że popełniła wykroczenie „przeciw wierze”, zarzucają jej świętokradztwo i herezję. Dr Minakowska jest kobietą transpłciową. I nie zamierza się z tego spowiadać.

„W Tarnowie prowadzone jest dotyczące mnie postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanego wykroczenia contra fidem — przeciw wierze. Pismo delegata biskupa przywołuje normy dotyczące herezji, apostazji i schizmy. Dwaj powołani przez biskupa biegli podważają sposób, w jaki jako kobieta transpłciowa rozumiem własną tożsamość, leczenie i więź z Bogiem” — napisała na Facebooku dr Maria Jadwiga Minakowska (na zdjęciu u góry). Ma 54 lata. Jest genealożką, doktorką filozofii. I katoliczką.