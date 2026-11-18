KRRiTi zarzuca twórcom telewizyjnego spektaklu „Prałat” o ks. Jankowskim atak na chrześcijaństwo, instrumentalne wykorzystanie dzieci i użycie kolorów kojarzących się z piekłem. „Rada jest organem świeckiego państwa, a nie komórką ochrony wizerunku Kościoła katolickiego” – odpowiada Michał Kotański, dyrektor Teatru

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potrzebowała aż pół roku, aby oburzyć się „Prałatem”. Spektakl według tekstu Michała Kmiecika w reżyserii Marcina Libera, wyemitowany został w kwietniu 2026 roku w TVP1. To groteskowa opowieść o przemocy seksualnej w Kościele i jej tuszowaniu. Akcja zbudowana jest wokół postaci ks. Henryka Jankowskiego, kapelana gdańskiej Solidarności i wieloletniego proboszcza bazyliki św. Brygidy w Gdańsku, który jeszcze za życia był oskarżany o molestowanie seksualne dzieci.