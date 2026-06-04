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Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Kto komu gasi światło? Rok wyborze Karola Nawrockiego [PROGRAM POLITYCZNY] 04 czerwca 2026 Dominika Sitnicka

Agata Szczęśniak

Patrycja Tarkiewicz Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 1 minutę Skomentuj

„Witam naród polski„ – tymi słowami Karol Nawrocki rozpoczął swoje orędzie po zaprzysiężeniu na prezydenta Polski. W przemówieniu tym Ukraina i wojna w Ukrainie nie pojawiły się ani razu, a jednak jest to jeden z ważniejszych wątków tej prezydentury. W kampanii proponował, by każdy obywatel Ukrainy, który w Polsce żyje i pracuje, ustępował obywatelom polskim w kolejce do lekarza, czy szkoły. Przez rok udało mu się wymusić na rządzie realizację obietnicy Rafała Trzaskowskiego, czyli odebranie świadczenia 800 plus dzieciom niepracujących uchodźców z Ukrainy. Teraz Nawrocki zapowiada odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu za to, że prezydent Ukrainy nazwał imieniem ”bohaterów UPA" elitarną jednostkę wojskową.

Tego rodzaju polityka wobec Ukrainy i Ukraińców to zaraz owoc jak i symptom przemian na polskiej prawicy. Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki powoli buduje się jako lider tego środowiska – z jednej strony nominat PiS, z drugiej ktoś wystarczająco radykalny, by nowa prawica i skrajna prawica uznawała go za „jednego z nich”.

Rok po wyborach to dobra okazja, by zastanowić się, kto ostatecznie zyskuje na tym nowym modelu uprawiania polityki w pałacu prezydenckim. I jaki właściwie skutek i wpływ na rząd mają weta Karola Nawrockiego?

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