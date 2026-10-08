Prawa autorskie: fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Włodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 października 2026 Dodaj nas w Google Mówią o nim: nasz krakowski Stach Wokulski. Rzeka marzeń Łukasza Gibały Katarzyna Kojzar

Angelika Pitoń

Marcel Wandas przeczytasz w 15 minut Pierwszy raz w radzie nadzorczej zasiadł, kiedy miał 26 lat. Był to stołek w alkoholowym imperium ojca. Trzydzieste urodziny spędził organizując swoją kampanię wyborczą do Sejmu. Listę wyborczą PO otwierał wówczas jego wuj. Walce o fotel prezydenta Krakowa poświęcił 12 lat swojego życia. Jeszcze nigdy nie był tak blisko celu. Kim jest Łukasz Gibała? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Włodek / ...

Był 2012 rok. Młody poseł z Krakowa i szef miejscowych struktur Platformy Obywatelskiej ogłosił, że porzuca PO i przechodzi do Ruchu Palikota. Złośliwi mówili, że Łukasz Gibała odszedł na chwilę przed tym, jak PO chciało wyrzucić jego – a konkretniej odwołać go z funkcji szefa krakowskiej Platformy. Konflikt w małopolskich strukturach partii trwał od lat, a pod Wawelem w tamtym czasie nieraz interweniował sam Donald Tusk.

W tym roku interweniował ponownie i znów za sprawą Gibały. Dekadę po odejściu byłego posła z partii Donald Tusk rozwiązał struktury partii w Małopolsce i Krakowie. Była to konsekwencja przegranego przez KO referendum i odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta miasta – do czego w dużej mierze przyczynił się sam Gibała, niemal w całości finansując akcję referendalną.