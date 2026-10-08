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Prawa autorskie: fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.plfot. Jakub Włodek / ...
08 października 2026

Mówią o nim: nasz krakowski Stach Wokulski. Rzeka marzeń Łukasza Gibały

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Pierwszy raz w radzie nadzorczej zasiadł, kiedy miał 26 lat. Był to stołek w alkoholowym imperium ojca. Trzydzieste urodziny spędził organizując swoją kampanię wyborczą do Sejmu. Listę wyborczą PO otwierał wówczas jego wuj. Walce o fotel prezydenta Krakowa poświęcił 12 lat swojego życia. Jeszcze nigdy nie był tak blisko celu. Kim jest Łukasz Gibała?

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Był 2012 rok. Młody poseł z Krakowa i szef miejscowych struktur Platformy Obywatelskiej ogłosił, że porzuca PO i przechodzi do Ruchu Palikota. Złośliwi mówili, że Łukasz Gibała odszedł na chwilę przed tym, jak PO chciało wyrzucić jego – a konkretniej odwołać go z funkcji szefa krakowskiej Platformy. Konflikt w małopolskich strukturach partii trwał od lat, a pod Wawelem w tamtym czasie nieraz interweniował sam Donald Tusk.

W tym roku interweniował ponownie i znów za sprawą Gibały. Dekadę po odejściu byłego posła z partii Donald Tusk rozwiązał struktury partii w Małopolsce i Krakowie. Była to konsekwencja przegranego przez KO referendum i odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta miasta – do czego w dużej mierze przyczynił się sam Gibała, niemal w całości finansując akcję referendalną.

11 października 2026 roku Kraków wybierze nowego prezydenta. I nie ma w Polsce badań, sondaży czy opinii ekspertów, które dawałyby cień prawdopodobieństwa, że nie wygra ich Łukasz Gibała. Kim jest człowiek, który od lat nie ustaje w próbach zostania prezydentem Krakowa?

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Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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