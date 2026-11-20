Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 24.08.2026 Warszawa ...

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 24.08.2026 Warszawa ...

— Łapy precz od polskich myśliwych! Łapy precz od polskich rolników! Dziki mają swoje prawa. Najważniejsze ich prawo to, żeby były smaczne — mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki podczas sejmowej debaty nad obywatelskim projektem ustawy zmieniającej prawo łowieckie.

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 24.08.2026 Warszawa ...

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 24.08.2026 Warszawa , plac 5 Rogow , zbieranie podpisow pod obywatelska ustawe o zmianie prawa lowieckiego organizowane przez Partie Zieloni z udzialem przewodniczacego Michala Suchory , Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 24.08.2026 Warszawa ...

Mateckiemu wtórował Andrzej Zapałowski z Klubu Poselskiego Konfederacja, który ekologów nazwał ekopatologią. — Wasza medialna agresja przeniosła się już dawno na działania terrorystyczne, szkodzące bezpieczeństwu publicznemu — grzmiał z mównicy.

W czwartek (19.11) w Sejmie odbyła się dyskusja nad projektem obywatelskim „Uwaga! Polowanie”, który ma zmienić prawo łowieckie i pod którym podpisało się ponad 200 tys. osób. Na sali plenarnej znajdowało się zaledwie kilkudziesięciu posłów.