Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFP Foto SERGEY BOBOK / ... Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFP Foto SERGEY BOBOK / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 marca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Na całej linii frontu w Ukrainie spadek intensywności walk [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Nie spada natomiast intensywność rosyjskich nalotów na ukraińskie miasta. choć ich skuteczność zauważalnie spadła. Wojska ukraińskie w lutym wyzwoliły więcej terytorium niż utraciły. Ciężkie walki pod Kostiantyniwką – sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski. Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 6 minut Skomentuj

Powiedz nam, co myślisz o OKO.press! Weź udział w krótkiej, anonimowej ankiecie. Przejdź do ankiety

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą państwo pod tym linkiem: Sytuacja na froncie.

ROZWÓJ SYTUACJI. Według oficjalnych informacji publikowanych przez Kijów trwa kontrofensywa ukraińska na południowym odcinku frontu.

Warto zauważyć, że pojęcie kontrofensywa używane jest wyłącznie przez biuro prezydenta, ukraiński sztab generalny mówi już o kontruderzeniu, a dowódcy korpusów tylko o serii kontrataków mających na celu wyrównanie linii frontu.

W ostatnich dniach ukraińskie postępy z obwodzie dnipropietrowskim znacząco spowolniły, w obwodzie zaporoskim zostały powstrzymane przez konsolidujące się siły rosyjskie. Co więcej Rosjanie pomimo częściowej utraty inicjatywy nie powstrzymali działań zaczepnych na Zaporożu z kierunku Hulajpola.

Sumarycznie na całej linii frontu można zaobserwować spadek intensywności walk. Spowodowane jest to planowanym działaniem wojsk rosyjskich, które poprzechodzą do fazy odtwarzania zdolności bojowej przed kolejnym, wiosenno – letnim etapem ofensywy.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Intensywność rosyjskich ataków powietrznych na ukraińską infrastrukturę krytyczną pozostaje nadal na wysokim poziomie. W lutym ukraińskie miasta zaatakowało 5059 bezzałogowców dalekiego zasięgu. Dla porównania w listopadzie 2025 roku było ich 5445, w grudniu 2025 roku 5131, a w styczniu bieżącego roku 4452.

Natomiast skuteczność ataków w ostatnim miesiącu zauważalnie spadła – przez ukraińską obronę przeciwlotniczą przedarło się niespełna 11 procent dronów.

W listopadzie i grudniu zeszłego roku do celów docierało około 15 procent bezzałogowców. W lutym Rosjanie wykorzystali aż 278 pocisków balistycznych i manewrujących, podczas gdy w styczniu było ich 134.

W listopadzie zeszłego roku agresor wystrzelił 205 rakiet różnych typów, w grudniu odnotowano 176 odpaleń. Najczęściej używanym środkiem rażenia pozostają pociski manewrujące Ch-101, zmodyfikowane pociski przeciwlotnicze do systemów S-300 oraz znacznie celniejsze rakiety balistyczne „Iskander”.

Są to prawdopodobnie maksymalne rosyjskie zdolności o czym świadczy użycie kilku hipersonicznych, manewrujących pocisków przeciwokrętowych „Cyrkon”, które zastosowano niezgodnie z przeznaczeniem czyli do rażenia celów lądowych.

Pociski balistyczne ( S-300 i Iskander) stanowią największe wyzwanie dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ponieważ zdolne do ich zestrzeliwania baterie Patriot nie dysponują obecnie niezbędnymi zapasami amunicji. Pociski rakietowe PAC-3, skonstruowane do zwalczania rakiet balistycznych, są produkowane wyłącznie w USA.

Ocenia się, że tylko w ostatnim roku Ukraińcy zużyli około 600 pocisków (różnych typów) do wyrzutni Patriot, co stanowi roczne zdolności produkcyjne USA.

W związku z zaangażowaniem militarnym Stanów Zjednoczonych w Iranie oraz rozszerzeniem się konfliktu na kraje sąsiednie używające amerykańskiego uzbrojenia

szanse na zakupy kolejnych pocisków są niemal zerowe.

Problemy z dostawami PAC-3 rozwiąże budowa fabryki w Niemczech, jednak uruchomienie produkcji (od 800 do 1000 pocisków rocznie) planowane jest za 3 lata.

Podsumowanie obejmuje stan sytuacji od wtorku 3 marca do poniedziałku 9 marca 2026 roku.

POŁUDNIE UKRAINY

Krym – nie doszło do istotnych wydarzeń

Obwód chersoński – na tym odcinku walka toczy się głównie z użyciem artylerii lufowej i rakietowej oraz dronów przez Rosjan oraz dronów FPV przez Ukraińców.

Obwód zaporoski i dnipropietrowski – w obwodzie zaporoskim wojska ukraińskie po serii kontrataków przechodzą stopniowo do obrony co wykorzystują Rosjanie i dążą do odzyskania inicjatywy. W rejonie Stepnohirska agresor podjął działania zaczepne zarówno w samej miejscowości jak i zachód od niej w kierunku na utracone Łukianiwskie i Pawliwka. Odnotowano postępy Rosjan w Stepnohirsku i obecnie centrum miasta jest pod ich kontrolą.

W rejonie na zachód od Hulajpola wojska rosyjskie zajęły Zaliznyczne a ich grupy szturmowe przenikają do Hirke. Sąsiednia Staroukrainka znajduje się częściowo pod kontrolą rosyjska. Brak miarodajnych informacji co do położenia wojsk na północ do Hulajpola. O ile pewne jest, że ukraińskie kontruderzenie zlikwidowało przyczółek w rejonie wsi Prykuły to wieś wg nieoficjalnych źródeł ukraińskich nie została zdobyta.

Kijów twierdzi, że rosyjskie włamanie na kierunku Ternuwate zostało zlikwidowane oraz opanowano leżącą nad wschodnim brzegu rzeki Janczur wieś Dobropilia. Natomiast rosyjscy blogerzy militarni informują, że w Ternuwate nadal toczą się walki.

Bardziej przejrzysta jest sytuacja w obwodzie dnipropietrowskim, gdzie wojska ukraińskie wyzwoliły co najmniej 250 kilometrów kwadratowych (według Kijowa około 400 kilometrów) i nadal utrzymują inicjatywę. Kontruderzenie zmusiło Rosjan do wycofania się od 10 do 15 kilometrów na odcinku frontu od Wysznewe do Werbowe.

Rosjanie nadal bronią się wzdłuż linii Jehoriwka – Nowomykołaiwka – Berezowe – Ternowe. Według niepotwierdzonych danych wojska ukraińskie opanowały Berezowe i częściowo Ternowe.

Rosjanie, wykorzystując zaangażowanie sił ukraińskich do działań zaczepnych, wznowili ataki na położoną dalej na wschód ufortyfikowaną wieś Nowoseliwklę. Jej zdobycie pozwoliłoby na utworzenie przyczółku na północnym brzegu rzeki Wowcza.

Prognoza: Ukraińskie kontruderzenie w kolejnych dniach zostanie prawdopodobnie zakończone ze względu na konsolidujący się opór wojsk rosyjskich oraz brak odwodów niezbędnych do kontynuacji działań zaczepnych.

Ukraińskie dowództwo osiągnęło część celów operacyjnych. Na Zaporożu uało się zlikwidować rosyjskie przyczółki na zachodnim brzegu rzeki Janczur w rejonie Pryluki i Dobropilia, jednak nie podjęto nawet zdecydowanych prób wyparcia Rosjan z kluczowej pozycji w Hulajpolu.

W związku z tym odtworzenie obrony na linii rzeki Janczur może okazać się trudne do realizacji.

Na odcinku frontu w obwodzie dnipropietrowskim powiodło się odepchnięcie Rosjan od rzeki Wowcza, ale nie udało się otoczyć i rozbić żadnej rosyjskiej jednostki.

Rosyjskie straty oceniane są przez Kijów na około 6500 poległych żołnierzy, brak możliwości zweryfikowania tych informacji.

Od tego zależą dalsze działania Rosjan po przejściu wojsk ukraińskich do defensywy. Jeżeli wojska rosyjskie nie podejmą w najbliższych dniach prób odzyskania inicjatywy, będzie to stanowić potwierdzenie, że ponieśli dotkliwe straty.

DONBAS

Walki w centralnym Donbasie nadal skupiają się w rejonie Pokrowska i Myrnogradu oraz na kierunku Kostiantyniwki. Na północ od Pokrowska Rosjanie odnotowali znaczący sukces taktyczny. Ich wojska, po tygodniach zaciętych walk, przejęły kontrolę nad miejscowością Hryszyne. Ukraińcy utrzymali jej północny skraj wioski.

Hryszyne ma zasadnicze znaczenie dla sytuacji wojsk rosyjskich w Pokrowsku, ponieważ jej zabudowa, chociaż zrujnowana, stanowiła bazę do działania dla ukraińskich operatorów dronów FPV oraz dronów rozpoznawczych, korygujących ogień artylerii.

Siły okupacyjne z Pokrowsku pozbawione były swobody działania ze względu na ciągłe zagrożenie atakami z powietrza i ostrzałami artylerii. Nadal toczą się walki w terenie zabudowanym w Rodynskie, wg doniesień rosyjskich miasto jest pod ich kontrolą.

Na północ od Rodynskie wojska ukraińskie odpierały rosyjskie ataki na linii Dorożne – Iwaniwka – Nowe Szachowe. Rosjanom udaje się przenikać przez obronę, ponieważ potwierdzono obecność rosyjskich grup dywersyjno-rozpoznawczych na tyłach w rejonie Nowej Bałki.

W rejonie Czasiw Jar wojska rosyjskie odnotowały niewielkie zdobycze terenowe na północ od miasta, ale nie wpłynęło to znacząco na sytuację wojsk.

Natężenie walk w rejonie Kostiantyniwki w ostatnich dniach uległo zmiejszeniu. W wyniku wcześniejszych intensywnych walk Rosjanom z 103 Pułku Strzelców Zmotoryzowanych i 13 kompanii szturmowej „Rusicz” wspartych czołgami z 10 Pułku Pancernego udało się wyprzeć ukraińską kompanię z 156 Brygady Zmechanizowanej z kluczowej pozycji we wsi Berestok.

Agresor wykorzystał powodzenie i wdarł się do dzielnicy Ukraiński Chutir w Kostiantyniwce. Jednak w wyniku kontrataku 100 Brygady Zmechanizowanej większość rosyjskich grup szturmowych została zniszczona, pozostałe wycofały się z miasta.

Rosyjskie jednostki „Storm Z” oraz żołnierze z Ochotniczego Korpusu Szturmowego atakowali ukraińskie pozycje wzdłuż drogi E-40 w kierunku na Słowiańsk. Ukraińcy zorganizowali obecnie obronę wzdłuż linii Minkiwka – Fedoriwka, a po utracie Nikiforiwki wycofali się do Lipiwki.

Prognoza: Opanowanie Hryszyne pozwoli Rosjanom wykorzystać Pokrowsk jaką bazę do odtwarzania zdolności bojowej oraz zorganizowania zabezpieczenia logistycznego i medycznego. Jeżeli Rosjanie skonsolidują ataki w rejonie drogi E-40, mogą doprowadzić do poważnego włamania bezpośrednio na kierunku Słowiańska oraz zagrozić prawemu skrzydłu ukraińskiej obrony na północny zachód od Siewierska. Ponadto wzrośnie zagrożenie dla lewego skrzydła w związku z przekroczeniem przez Rosjan rzeki Doniec.

Znacząco pogorszą się możliwości zaopatrywania ukraińskiego garnizonu broniącego Kostiantyniwki

NA PÓŁNOC OD RZEKI DONIEC

Rosjanie poszerzają przyczółek na zachodnim brzegu Dońca w rejonie Zakitne, chociaż sama miejscowość pozostaje w rękach ukraińskich. Agresor atakuje lewe skrzydło ukraińskiej obrony zorganizowanej na zachód od Siewierska w kierunku na Ozerne i Krywa Łuka.

W rejonie Łymania Rosjanie nie podejmowali działań zaczepnych bezpośrednio na kierunku miasta, ale skupili wysiłek na północy na odcinku Drobyszewe – Serednie. Rosyjskie grupyu szturmowe przenikają przez ukraińską obronę i prowadzą działania dywersyjne w Swiatohirsku.

Trwały walki na całej linii styczności wojsk na wschód od rzeki Oskoł, jednak intensywność starć słabnie. Spowodowane jest to zarówno pogarszającymi się warunkami pogodowymi (roztopy) utrudniającymi manewr jak i wyczerpaniem walczących wojsk.

W Kupiańsku, według doniesień ukraińskich, udało się otoczyć w budynku szpitala i pobliskich zakładach przemysłowych pozostałości wojsk rosyjskich. Do ich likwidacji ma dojść w ciągu najbliższych dni.

Rosjanie przeprowadzili ataki z rejonu Dworiczne w kierunku północnym i południowym, ale wszystkie zostały odparte.

Prognoza: Pomimo strat i warunków terenowych nie sprzyjających działaniom zaczepnym Rosjanie będą kontynuować ofensywę bez przerwy operacyjnej ponieważ w rejonie odpowiedzialności Grupy Armii „Zapad” nie udało się osiągnąć żadnego z zakładanych celów operacyjnych tj. zdobycia Łymania, Kupiańska i likwidacji ukraińskiego zgrupowania na wschód od rzeki Oskoł.

KIERUNEK CHARKOWSKI

Rosjanie przeprowadzili ograniczone działania zaczepne na kierunku Hlybokie oraz w rejonie Wowczańska. Nie doszło do zmiany we położeniu wojsk.

OBWÓD SUMSKI

Toczące się walki miału charakter pozycyjny, brak informacji o działaniach zaczepnych.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

Skomentuj Google News Wydrukuj Rosja Ukraina wojna w Ukrainie Piotr Lewandowski Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie. Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.