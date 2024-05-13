2 tys. kont zgłoszonych do zablokowania, bo siały dezinformację o zamachu w Krakowie

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NASK zgłosił do moderacji platform społecznościowych ponad 2 tys. kont rozpowszechniających fałszywe narracje – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Jedną z nich jest, jakoby zamach został zaplanowany przez polski rząd przy udziale UE, a zasięg tej fałszywej informacji mógł osiągnąć nawet 200 mln wyświetleń
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie zespół NASK zgłosił do moderacji platform społecznościowych ponad 2 tys. kont rozpowszechniających fałszywe narracje. Wśród tych kont są boty, które działają w sposób zautomatyzowany i publikują treści w różnych językach, głównie polskim, ale również angielskim, francuskim oraz niderlandzkim – podało Ministerstwo Cyfryzacji.
Wśród analizowanych kont zidentyfikowano również kilkadziesiąt bezpośrednio posługujących się językiem rosyjskim lub zawierających w nazwie profilu lub opisie cyrylicę lub nawiązanie do Federacji Rosyjskiej – podaje MC.
Szczegółową analizę na temat piętrowej dezinformacji o zamachowcu z Krakowa przygotowała w OKO.press Anna Mierzyńska, pokazując, że Kreml wykorzystał tragiczne wydarzenia w Polsce do manipulacji na międzynarodową skalę.
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Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że narracje dezinformacyjne pojawiły się zaraz po wydarzeniach w Krakowie. Jednak część z nich wygasa w związku z podawaniem zweryfikowanych informacji przez służby i instytucje publiczne. W ich miejsce jednak pojawiają się nowe fałszywe narracje, które zastępują te wcześniej wygasające.
Według MC najwięcej wzmianek dezinformacyjnych pojawiło się około godziny 18.00 w sobotę (7 listopada), a łączne skumulowane zasięgi najpopularniejszych narracji dezinformacyjnych osiągnęły w sobotę ponad 200 mln wyświetleń.
Około godziny 8:00 w niedzielę (8 listopada) temat zamachu ponownie zaczął zyskiwać zaangażowanie w sieci. Wpisy dezinformacyjne nie osiągają jednak tak dużych zasięgów, jak te publikowane w sobotę. Powodem jest fakt, że większość odnotowywanych obecnie narracji jest rozpowszechniana głównie w formie udostępnienia przez użytkowników nieposiadających dużych zasięgów – podkreśla resort.
Minister Gawkowski wyjaśnia, że cel tej dezinformacji jest jasny: „wzbudzać strach, podsycać nienawiść, antagonizować Polaków i osłabiać zaufanie do państwa oraz jego instytucji”.
Resort cyfryzacji w komunikacie wyjaśnia, jakie główne narracje dezinformacyjne pojawiły się w sieci po sobotnim zamachu w Krakowie. Podajemy je poniżej, żeby jasno podkreślić, że są to NIEPRAWDZIWE informacje:
Jedną z powyższych narracji, o tym, że istnieje związek pomiędzy zamachem w Krakowie, a wydarzeniami pod Trybunałem Konstytucyjnym, oraz o tym, że w Krakowie było niedostatecznie dużo funkcjonariuszy policji właśnie z powodu TK, podawała Telewizja Republika.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w poniedziałek, że prokuratura będzie badać pod kątem prawnokarnym przypadki dezinformacji pojawiającej się wokół sobotniego ataku w Krakowie, w tym również przekaz Telewizji Republika.
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