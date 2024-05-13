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2 tys. kont zgłoszonych do zablokowania, bo siały dezinformację o zamachu w Krakowie Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej NASK zgłosił do moderacji platform społecznościowych ponad 2 tys. kont rozpowszechniających fałszywe narracje – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Jedną z nich jest, jakoby zamach został zaplanowany przez polski rząd przy udziale UE, a zasięg tej fałszywej informacji mógł osiągnąć nawet 200 mln wyświetleń

Co się wydarzyło?

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie zespół NASK zgłosił do moderacji platform społecznościowych ponad 2 tys. kont rozpowszechniających fałszywe narracje. Wśród tych kont są boty, które działają w sposób zautomatyzowany i publikują treści w różnych językach, głównie polskim, ale również angielskim, francuskim oraz niderlandzkim – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Wśród analizowanych kont zidentyfikowano również kilkadziesiąt bezpośrednio posługujących się językiem rosyjskim lub zawierających w nazwie profilu lub opisie cyrylicę lub nawiązanie do Federacji Rosyjskiej – podaje MC.

Szczegółową analizę na temat piętrowej dezinformacji o zamachowcu z Krakowa przygotowała w OKO.press Anna Mierzyńska, pokazując, że Kreml wykorzystał tragiczne wydarzenia w Polsce do manipulacji na międzynarodową skalę.

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Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że narracje dezinformacyjne pojawiły się zaraz po wydarzeniach w Krakowie. Jednak część z nich wygasa w związku z podawaniem zweryfikowanych informacji przez służby i instytucje publiczne. W ich miejsce jednak pojawiają się nowe fałszywe narracje, które zastępują te wcześniej wygasające.

Według MC najwięcej wzmianek dezinformacyjnych pojawiło się około godziny 18.00 w sobotę (7 listopada), a łączne skumulowane zasięgi najpopularniejszych narracji dezinformacyjnych osiągnęły w sobotę ponad 200 mln wyświetleń.

Około godziny 8:00 w niedzielę (8 listopada) temat zamachu ponownie zaczął zyskiwać zaangażowanie w sieci. Wpisy dezinformacyjne nie osiągają jednak tak dużych zasięgów, jak te publikowane w sobotę. Powodem jest fakt, że większość odnotowywanych obecnie narracji jest rozpowszechniana głównie w formie udostępnienia przez użytkowników nieposiadających dużych zasięgów – podkreśla resort.

Minister Gawkowski wyjaśnia, że cel tej dezinformacji jest jasny: „wzbudzać strach, podsycać nienawiść, antagonizować Polaków i osłabiać zaufanie do państwa oraz jego instytucji”.

Jaki jest kontekst?

Resort cyfryzacji w komunikacie wyjaśnia, jakie główne narracje dezinformacyjne pojawiły się w sieci po sobotnim zamachu w Krakowie. Podajemy je poniżej, żeby jasno podkreślić, że są to NIEPRAWDZIWE informacje:

Zamach został zaplanowany przez polski rząd. W jego przeprowadzenie włączyła się Unia Europejska – ta fałszywa narracja łączy wydarzenia bieżące z niechęcią niektórych grup wobec UE – wyjaśnia MC. I dodaje, że mimo swojej absurdalności narracja osiągnęła bardzo istotne zasięgi po wyczerpaniu się innych narracji powstających w pierwszych godzinach po zamachu. Jej łączny zasięg mógł osiągnąć nawet 200 mln wyświetleń;

– ta fałszywa narracja łączy wydarzenia bieżące z niechęcią niektórych grup wobec UE – wyjaśnia MC. I dodaje, że mimo swojej absurdalności narracja osiągnęła bardzo istotne zasięgi po wyczerpaniu się innych narracji powstających w pierwszych godzinach po zamachu. Jej łączny zasięg mógł osiągnąć nawet 200 mln wyświetleń; Rząd zaplanował zamach, aby uzasadnić odwołanie Marszu Niepodległości – narracja ta była szczególnie popularna w godzinach popołudniowych 7 listopada, osiągając zasięg 5,6 mln. Jej popularność wygasa, narracja została oficjalnie zdementowana;

– narracja ta była szczególnie popularna w godzinach popołudniowych 7 listopada, osiągając zasięg 5,6 mln. Jej popularność wygasa, narracja została oficjalnie zdementowana; Sprawca strzelaniny jest żołnierzem – narracja ta początkowo cieszyła się dużą popularnością, związana była z faktem, że napastnik był umundurowany. Narracja osiągnęła blisko 18 mln zasięgu, jednak jej popularność wygasła ze względu na szybkie dementi związane z tym tematem;

– narracja ta początkowo cieszyła się dużą popularnością, związana była z faktem, że napastnik był umundurowany. Narracja osiągnęła blisko 18 mln zasięgu, jednak jej popularność wygasła ze względu na szybkie dementi związane z tym tematem; Istnieje związek między strzelaniną w Krakowie a protestami pod Trybunałem Konstytucyjnym – to także narracja popularna w pierwszych godzinach od zamachu i mogła łącznie osiągnąć nawet 14 mln zasięgu, wygasła w sposób naturalny. Bazowała głównie na fałszywej informacji o niewystarczającej ilości przedstawicieli służb na miejscu zdarzenia;

– to także narracja popularna w pierwszych godzinach od zamachu i mogła łącznie osiągnąć nawet 14 mln zasięgu, wygasła w sposób naturalny. Bazowała głównie na fałszywej informacji o niewystarczającej ilości przedstawicieli służb na miejscu zdarzenia; Sprawca zamachu jest Ukraińcem/Ukraina zorganizowała zamach – narracja wygasła szybko po potwierdzeniu narodowości zamachowca przez służby. Po tym podejmowane były próby przekształcenia narracji w dezinformację o tym, że sprawca był najemnikiem walczącym dla ukraińskiej armii;

– narracja wygasła szybko po potwierdzeniu narodowości zamachowca przez służby. Po tym podejmowane były próby przekształcenia narracji w dezinformację o tym, że sprawca był najemnikiem walczącym dla ukraińskiej armii; Zamach został zainscenizowany z udziałem statystów – ta narracja rozwijała się w niedzielę, jednak przy dość ograniczonych zasięgach, powstała głównie po wyczerpaniu się wcześniejszych linii narracyjnych treści dezinformacyjnych.

Jedną z powyższych narracji, o tym, że istnieje związek pomiędzy zamachem w Krakowie, a wydarzeniami pod Trybunałem Konstytucyjnym, oraz o tym, że w Krakowie było niedostatecznie dużo funkcjonariuszy policji właśnie z powodu TK, podawała Telewizja Republika.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w poniedziałek, że prokuratura będzie badać pod kątem prawnokarnym przypadki dezinformacji pojawiającej się wokół sobotniego ataku w Krakowie, w tym również przekaz Telewizji Republika.