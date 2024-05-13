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22-latek, który próbował dokonać aktu samospalenia, jest w stanie krytycznym Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Policja wszczęła dochodzenie wyjaśniające, żeby odtworzyć przebieg tragicznego zdarzenia i motywacje 22-latka. Wiadomo, że mężczyzna pochodzi z Ukrainy, studiował na Politechnice Częstochowskiej i ma Kartę Polaka

Co się wydarzyło

Służby potwierdziły dziś, że 22-latek, który 25 listopada dokonał aktu samospalenia przed budynkiem Ministerstwa Kultury vis à vis Pałacu Prezydenckiego, pochodzi z Ukrainy.

Jak przekazała Gazecie Wyborczej Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa MSWiA, mężczyzna ma ciężkie poparzenia dłoni, rąk i częściowo twarzy, a także uszkodzone drogi oddechowe. Przebywa w szpitalu, a lekarze określają jego stan jako krytyczny.

Służby podały też, że Ukrainiec przebywa w Polsce na podstawie Karty Polaka. Studiuje na Politechnice Częstochowskiej.

Według śledczych podczas zdarzenia miał przy sobie tablicę, na której wypisał postulaty dotyczące równego traktowania Ukraińców i Polaków. Rzeczniczka MSWiA nie chciała jednak komentować motywacji sprawcy z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa. – Pozwólmy pracować policji – apelowała Gałecka.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchała świadków. – Skupiamy się na tym, aby odtworzyć przebieg tego zdarzenia od samego początku do końca, jak również sprawdzamy i weryfikujemy wszystkie informacje, które do nas napływają – przekazał asp. Jakub Pacyniak ze stołecznej policji na antenie Polsat News.

Jaki jest kontekst

Do zdarzenia doszło w środę 25 listopada. Mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą, którą przyniósł ze sobą w plecaku i podpalił. Jak relacjonował płk Bogusław Piórkowski, rzecznik SOP, widzący to funkcjonariusze, zajmujący się ochroną Pałacu Prezydenckiego, natychmiast zareagowali. Przebiegli na drugą stronę ulicy, pomogli ugasić ogień i wezwali służby medyczne. Z relacji mediów wynika, że do pomocy ruszyli także przechodnie.

Na miejsce szybko przybyła karetka pogotowia, a także trzy zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji. Rannego mężczyznę przewieziono do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie.

– Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – mówił już w środę wieczorem Grzegorz Schetyna, senator KO, w „Pytaniu dnia” w TVP Info.

Potrzebujesz pomocy? Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych, działających całodobowo numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

„Z jakiego powodu tutaj jesteś?” – pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.