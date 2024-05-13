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4 mld dolarów na zbrojenia. Polska podpisała umowę z USA Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Amerykanie znów pożyczają nam pieniądze na zakup sprzętu wojskowego. W sumie Polska otrzymała już gwarancje w wysokości 20 mld dolarów. Jak ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, na takie wsparcie mogą liczyć tylko „najlepsi sojusznicy USA”

Co się wydarzyło

Polska i USA podpisały kolejną umowę ws. gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu Foreign Military Financing (FMF). Kwota wsparcia wyniesie 4 mld dolarów.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał program „amerykańskim SAFE”. Jak wymieniał, do tej pory gwarancje od Stanów Zjednoczonych pozwoliły Polsce kupić najnowocześniejsze uzbrojenie, w tym samoloty F-35, czołgi Abrams, śmigłowce Apache, czy sprzęt związany z rozpoznaniem, np. zaawansowane drony i areostaty Barbara.

Zapewniał, że kolejna transza pieniędzy również zostanie dobrze spożytkowana. „To jest efekt pracy i strategii Sztabu Generalnego, który określa zamówienia dla Wojska Polskiego. One nie biorą się z widzimisię kogokolwiek, one biorą się z analizy operacji, które dzisiaj trwają na całym świecie, z wojny na Ukrainie przede wszystkim, jak zmienia się pole walk” – mówił Kosiniak-Kamysz.

I dodał, że takie wsparcie udzielane jest tylko „najlepszym sojusznikom USA”

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził, że podpisując umowę, Polska robi kolejny ważny krok, aby pozostać liderem inwestycji w bezpieczeństwo.

Thomas DiNanno, podsekretarz Stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego, dodał, że Polska jest „modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych” i „liderem odporności” w Europie.

Jaki jest kontekst

Łączna wartość finansowania wojskowego udostępnionego Polsce przez USA zbliżyła się do poziomu 20 mld dolarów. Jak podkreślał wicepremier Kosiniak-Kamysz, program nie kłóci się z unijnym funduszem na zbrojenia, tylko się uzupełnia. A Polska planuje dywersyfikację nie tylko instrumentów finansowych, z których korzysta, ale i źródeł pozyskiwania sprzętu.

Przypomnijmy, że z europejskiego programu SAFE na inwestycje zbrojeniowe do polskiej kasy w formie niskooprocentowanych unijnych pożyczek wpłynie dodatkowo 43,7 mld euro, czyli ok. 180 mld zł.

Pieniądze zostaną wydane na Tarczę Wschód, systemy bezzałogowe i antydronowe, pojazdy opancerzone i artylerię, obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, siły powietrzne, systemy tankowania w powietrzu, fabryki amunicji, systemy radarowe, zasoby kosmiczne i cyberbezpieczeństwo.

Do polskich firm ma trafić 89 proc. funduszy, 11 proc. będzie inwestowane poza granicami kraju. Skorzysta na tym 12 tys. polskich zakładów, a pieniądze popłyną na produkcję takich hitów eksportowych polskiej zbrojeniówki jak system antydronowy SAN, pojazdy minowania Baobab, bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak, zestawy przeciwlotnicze Piorun.

Jak wynikało z informacji portalów branżowych, pieniądze z FMF mogą pójść np. na zakup dwóch eskadr samolotów F-35.