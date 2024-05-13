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45 mld euro dla Ukrainy. KE planuje nową pożyczkę Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Tym razem nie będzie wyjątków. Na kolejną pożyczkę dla Ukrainy mają zgodzić się wszystkie państwa członkowskie – żadne z nich nie będzie mogło skorzystać z mechanizmu opt-out. „Wspólny budżet oznacza wspólną odpowiedzialność” – podkreśla Ursula von der Leyen

Co się wydarzyło

Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe wsparcie dla Ukrainy. Pożyczka w wysokości 45 mld euro ma pokryć 2/3 potrzeb budżetowych Kijowa na rok 2027. Jak przekazała szefowa KE Ursula von der Leyen, Unia Europejska będzie maksymalnie wspierać Ukrainę w ochronie jej obywateli i infrastruktury przed rosyjskimi atakami. „Tak, aby szkoły i szpitale mogły funkcjonować, nawet gdy Rosja zasypuje ukraińskie miasta dronami i pociskami” – mówiła przewodnicząca KE.

Jak relacjonuje brytyjski dziennik „The Guardian”, 18 listopada, podczas briefingu prasowego, von der Leyen została zapytana, o to, czy wszystkie rządy wezmą udział w pożyczce. Już wcześniej co najmniej cztery kraje – Bułgaria, Czechy, Węgry i Słowacja – zasygnalizowały, że nie chcą się angażować finansowo we wspieranie Kijowa.

Jednak von der Leyen dość stanowczo zaznaczyła, że tym razem w pożyczce będą uczestniczyć wszystkie kraje, bo gwarancją dla pożyczki jest budżet UE. „Wspólny budżet oznacza wspólną odpowiedzialność. To bardzo istotna kwestia” – podkreśliła szefowa KE.

To zmiana w stosunku do poprzedniej unijnej pożyczki, opiewającej na kwotę 90 mld euro, w której dopuszczano mechanizm opt-out. W kosztach obsługi zadłużenia i jego gwarancjach nie uczestniczą Węgry, Słowacja i Czechy. To był sposób KE na ominięcie weta i jak najszybsze uruchomienie środków.

Von der Leyen twierdzi, że tym razem będzie łatwiej się dogadać, bo pożyczka składa się z dwóch części: wojskowej i cywilnej. A kraje, które nie chcą przekazywać środków na ukraińską armię, będą mogły przekierować środki na infrastrukturę służącą obywatelom. „Jestem przekonana, że osiągniemy porozumienie w gronie wszystkich 27 państw, ponieważ – jak już mówiłam – wszystkie 27 krajów członkowskich jednoznacznie wspiera Ukrainę” – dodała szefowa KE.

Propozycję KE z zadowoleniem przyjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 18 listopada, w przededniu spotkania Koalicji Chętnych w Berlinie przekazał, że pożyczka „ogromnie pomoże odporności i dyplomacji” Ukrainy.

„Mamy wielką nadzieję na szybkie przyjęcie tej decyzji przez Parlament Europejski oraz Radę i liczymy na wsparcie wszystkich państw członkowskich UE. Silne wsparcie dla Ukrainy to najlepszy sygnał dla Rosji, że ta wojna musi się zakończyć” – dodał.

Jaki jest kontekst

45 mld ma pokryć dodatkowe, najpilniejsze potrzeby Kijowa. W sumie dziura w budżecie na 2027 rok ma wynosić 70 mld euro. KE liczy, że 25 mld euro z tej kwoty dołożą partnerzy Ukrainy spoza UE.

Już wcześniej UE znalazła 90 mld euro pożyczki na lata 2026-2027. Ukraina zobowiązała się spłacić pożyczkę, ale dopiero, gdy Rosja wypłaci reparacje.

Pierwszy pomysł na pożyczkę polegał na sięgnięciu do rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie. Jednak do porozumienia w tej sprawie nie doszli unijni liderzy. Wówczas państwa członkowskie zdecydowały, że drogą do wsparcia Ukrainy jest zaciągnięcie przez UE pożyczek na rynkach kapitałowych. Inaczej mówiąc: pieniądze będą pochodzić ze wspólnego długu, którego gwarancją jest unijny budżet.

O udzieleniu Ukrainie dodatkowego wsparcia w wysokości 45 mld euro unijni przywódcy będą rozmawiać na szczycie w Brukseli 26 listopada.