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Tym razem nie będzie wyjątków. Na kolejną pożyczkę dla Ukrainy mają zgodzić się wszystkie państwa członkowskie – żadne z nich nie będzie mogło skorzystać z mechanizmu opt-out. „Wspólny budżet oznacza wspólną odpowiedzialność” – podkreśla Ursula von der Leyen
Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe wsparcie dla Ukrainy. Pożyczka w wysokości 45 mld euro ma pokryć 2/3 potrzeb budżetowych Kijowa na rok 2027. Jak przekazała szefowa KE Ursula von der Leyen, Unia Europejska będzie maksymalnie wspierać Ukrainę w ochronie jej obywateli i infrastruktury przed rosyjskimi atakami. „Tak, aby szkoły i szpitale mogły funkcjonować, nawet gdy Rosja zasypuje ukraińskie miasta dronami i pociskami” – mówiła przewodnicząca KE.
Jak relacjonuje brytyjski dziennik „The Guardian”, 18 listopada, podczas briefingu prasowego, von der Leyen została zapytana, o to, czy wszystkie rządy wezmą udział w pożyczce. Już wcześniej co najmniej cztery kraje – Bułgaria, Czechy, Węgry i Słowacja – zasygnalizowały, że nie chcą się angażować finansowo we wspieranie Kijowa.
Jednak von der Leyen dość stanowczo zaznaczyła, że tym razem w pożyczce będą uczestniczyć wszystkie kraje, bo gwarancją dla pożyczki jest budżet UE. „Wspólny budżet oznacza wspólną odpowiedzialność. To bardzo istotna kwestia” – podkreśliła szefowa KE.
To zmiana w stosunku do poprzedniej unijnej pożyczki, opiewającej na kwotę 90 mld euro, w której dopuszczano mechanizm opt-out. W kosztach obsługi zadłużenia i jego gwarancjach nie uczestniczą Węgry, Słowacja i Czechy. To był sposób KE na ominięcie weta i jak najszybsze uruchomienie środków.
Von der Leyen twierdzi, że tym razem będzie łatwiej się dogadać, bo pożyczka składa się z dwóch części: wojskowej i cywilnej. A kraje, które nie chcą przekazywać środków na ukraińską armię, będą mogły przekierować środki na infrastrukturę służącą obywatelom. „Jestem przekonana, że osiągniemy porozumienie w gronie wszystkich 27 państw, ponieważ – jak już mówiłam – wszystkie 27 krajów członkowskich jednoznacznie wspiera Ukrainę” – dodała szefowa KE.
Propozycję KE z zadowoleniem przyjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 18 listopada, w przededniu spotkania Koalicji Chętnych w Berlinie przekazał, że pożyczka „ogromnie pomoże odporności i dyplomacji” Ukrainy.
„Mamy wielką nadzieję na szybkie przyjęcie tej decyzji przez Parlament Europejski oraz Radę i liczymy na wsparcie wszystkich państw członkowskich UE. Silne wsparcie dla Ukrainy to najlepszy sygnał dla Rosji, że ta wojna musi się zakończyć” – dodał.
45 mld ma pokryć dodatkowe, najpilniejsze potrzeby Kijowa. W sumie dziura w budżecie na 2027 rok ma wynosić 70 mld euro. KE liczy, że 25 mld euro z tej kwoty dołożą partnerzy Ukrainy spoza UE.
Już wcześniej UE znalazła 90 mld euro pożyczki na lata 2026-2027. Ukraina zobowiązała się spłacić pożyczkę, ale dopiero, gdy Rosja wypłaci reparacje.
Pierwszy pomysł na pożyczkę polegał na sięgnięciu do rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie. Jednak do porozumienia w tej sprawie nie doszli unijni liderzy. Wówczas państwa członkowskie zdecydowały, że drogą do wsparcia Ukrainy jest zaciągnięcie przez UE pożyczek na rynkach kapitałowych. Inaczej mówiąc: pieniądze będą pochodzić ze wspólnego długu, którego gwarancją jest unijny budżet.
O udzieleniu Ukrainie dodatkowego wsparcia w wysokości 45 mld euro unijni przywódcy będą rozmawiać na szczycie w Brukseli 26 listopada.
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