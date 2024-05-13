Prawa autorskie: Municipal workers stand in front of a damaged building at a site of a drone strike in the city of Chornomorsk, Odesa region, on November 15, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP) Municipal workers st...

600 dronów poleciało na Moskwę. 2049 na całą Rosję. Największy taki atak Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Ukraińska armia przeprowadziła nocą z 15 na 16 listopada największy od początku pełnoskalowej wojny atak dronowy na Rosję. Rosjanie mieli zestrzelić 2049 dronów, co jest absolutnym rekordem. Część dronów doleciała, trafiła np. most na Krym

Co się wydarzyło

Setki dronów poleciały na stolicę Rosji i inne regiony nocą z 15 na 16 listopada 2026. Ukraińcy atakowali gazociągi i bazy paliwowe, jednak ucierpiały też budynki mieszkalne.

W mieście Azow w czterech zakładach produkcyjnych wybuchły pożary w wyniku ataku ukraińskich dronów — poinformował gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar.

Na Morzu Czarnym doszło do starcia ukraińskich i rosyjskich dronów:

Jaki jest kontekst?

O atakach informują też Rosjanie. Jak donosi Reuters: „Moskwa poinformowała, że ​​jej siły obrony powietrznej zestrzeliły 1336 ukraińskich dronów w 16 regionach. Jest to wynik lepszy od poprzedniego rekordu z 29 października, który wynosił 1254 dronów”. Tymczasem armia rosyjska przyznała się do zestrzelenia 2049 dronów. „Niestety, żaden system na świecie nie zapewnia stuprocentowej ochrony przed tak masowymi atakami” – ogłosił rzecznik Putina Pieskow, przyznając tym samym, że część dronów dotarła do celu.

Rosjanie potwierdzają ataki m.in. na „strategicznie ważny most drogowo-kolejowy, który łączy półwysep krymski z południowym rosyjskim obwodem Krasnodarskim”. Chodzi o słynny most na Krym, który Putin zbudował sobie po aneksji półwyspu w 2014 r. Kreml określa szkody jako niewielkie, tyle że je dopiero szacuje. Ruch na moście nie został całkiem wstrzymany.

Już w niedzielę wieczorem 15 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły ukraińskie „zneutralizowaliśmy już ponad 55 proc. rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej”. „To odpowiednia odpowiedź na odmowę Rosji deeskalacji i jej ataki na naszą infrastrukturę energetyczną”.

Ukraina nasiliła dalekosiężne ataki powietrzne na Rosję, a także na nielegalnie zaanektowany Krym oraz Morze Czarne i Azowskie. W ostatnich miesiącach w niektórych atakach wykorzystano ponad 1000 dronów.

Tymczasem Rosja przeprowadza nieustanne ataki na cywilne obszary Ukrainy, których celem jest uniemożliwienie normalnego życia codziennego oraz złamanie morale społeczeństwa. Atakami tymi są przede wszystkim ataki na sieć energetyczną, a także duszenie gospodarki.