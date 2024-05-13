Prawa autorskie: 13.11.2025 Lublin , Delegatura Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego . Konferencja ministra , czlonka Rady Ministrow , Koordynatora Sluzb Specjalnych Tomasza Siemoniaka na temat znaczenia delegatur ABW na wschodniej flance NATO . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl 13.11.2025 Lublin , ...

ABW zatrzymało trzech nastolatków. Planowali zamach Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Według służb zatrzymani przygotowywali oni atak z użyciem materiałów wybuchowych. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania

Co się wydarzyło

Agenci ABW zatrzymali trzech nastolatków. Dwóch ma 17 lat, jeden – 16. Jak poinformował minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak, są powiązani z międzynarodowymi grupami faszystowskimi.

„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” – napisał Tomasz Siemoniak.

Jaki jest kontekst

„Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym” – pisze szef służb.

„Obaj 17-latkowie zafascynowali byli działalnością organizacji Atomwaffen Division, czyli Narodowosocjalistycznego Front Oporu — to międzynarodowa neonazistowska organizacja terrorystyczna założona przez Brandona Russella w 2015 r. po ogłoszeniu jej powstania na nieistniejącej już neonazistowskiej stronie internetowej Iron March”.

AWD działa szeroko, w wielu krajach. Ma „komórki w Europie i Ameryce Północnej, a większość jej członków mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że członkowie AWD są jednocześnie członkami i powiązani z innymi grupami neonazistowskimi, takimi jak The Base, Order of Nine Angles (O9A) i innymi”. Organizacja jest powiązana z przestępstwami na całym świecie, w tym z najcięższymi zbrodniami. „Od momentu powstania, członkowie AWD byli zamieszani w prawie tuzin morderstw na całym świecie” – podaje Onet.