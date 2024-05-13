ABW zatrzymało trzech nastolatków. Planowali zamach

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Według służb zatrzymani przygotowywali oni atak z użyciem materiałów wybuchowych. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania
Agenci ABW zatrzymali trzech nastolatków. Dwóch ma 17 lat, jeden – 16. Jak poinformował minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak, są powiązani z międzynarodowymi grupami faszystowskimi.
„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” – napisał Tomasz Siemoniak.
„Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym” – pisze szef służb.
„Obaj 17-latkowie zafascynowali byli działalnością organizacji Atomwaffen Division, czyli Narodowosocjalistycznego Front Oporu — to międzynarodowa neonazistowska organizacja terrorystyczna założona przez Brandona Russella w 2015 r. po ogłoszeniu jej powstania na nieistniejącej już neonazistowskiej stronie internetowej Iron March”.
AWD działa szeroko, w wielu krajach. Ma „komórki w Europie i Ameryce Północnej, a większość jej członków mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że członkowie AWD są jednocześnie członkami i powiązani z innymi grupami neonazistowskimi, takimi jak The Base, Order of Nine Angles (O9A) i innymi”. Organizacja jest powiązana z przestępstwami na całym świecie, w tym z najcięższymi zbrodniami. „Od momentu powstania, członkowie AWD byli zamieszani w prawie tuzin morderstw na całym świecie” – podaje Onet.
Zatrzymania odbyły się kilka tygodni temu. „Z informacji Onetu wynika, że jeden z ujętych 17-latków został zatrzymany 25 września, natomiast drugi dopiero 5 listopada”.