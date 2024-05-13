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Alarm w obwodzie królewieckim. Atak na Rosję czy jej własna prowokacja? Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej W sobotę wieczorem w obwodzie królewieckim zawyły syreny alarmowe. Powód? Możliwy atak dronów nadlatujących od strony Litwy, których celem miała być główna baza Floty Bałtyckiej Rosji. Nie ma jednak potwierdzeń, że jakikolwiek atak został przeprowadzony. Są za to podejrzenia, że to sama Rosja dokonała prowokacji

Co się wydarzyło?

Około godziny 18.30 w sobotę 21 listopada władze obwodu królewieckiego ogłosiły alarm przed dronami. Podejrzane obiekty miały się zbliżać do rosyjskiej eksklawy graniczącej z Polską i Litwą z terytorium Litwy.

Chwilę póżniej poinformowano, że nie ma żadnego zagrożenia, a alarm to były tylko ćwiczenia. A w dodatku jego przyczyną był fałszywy sygnał o celu powietrznym nadlatującym z Litwy. Te wyjaśnienia jednak były niespójne, bo albo były to ćwiczenia, czyli żaden sygnał nie był do ich przeprowadzenia potrzebny, albo był sygnał o zagrożeniu, ale okazało się, że był fałszywy. To jednak dopiero początek dziwnej serii zdarzeń.

Po niecałej godzinie w regionie znów uruchomiono syreny, a mieszkańców wezwano do szukania schronienia w bezpiecznych miejscach.

W końcu gubernator obwodu Aleksiej Biesprozwannych potwierdził, że w rejonie Niemna uruchomiono system alarmowy po tym, jak władze wykryły podejrzany obiekt lotniczy zbliżający się od strony Litwy. Specjaliści przeprowadzili następnie dochodzenie i stwierdzili, że nie ma żadnego zagrożenia.

Jednak w internecie zaczęły krążył fake newsy. Ukraiński kanał Smolii na Telegramie podał, że na niebie nad obwodem królewieckim widać było czerwoną poświatę i gęsty dym. Tylko że internauci szybko zidentyfikowali zdjęcia jako wykonane wcześniej nad wyspą Keszm w Iranie w rejonie cieśniny Ormuz.

Inny kanał – WarTranslated – powołując się na rosyjskie źródła, informował o atakach dronów na bazę Floty Bałtyckiej w Bałtijsku.

Tylko że same władze rosyjskie nie potwierdziły, że doszło do ataku na tę bazę morską, czy też do uszkodzeń obiektów wojskowych albo że zginęli ludzie. Dziennik „Kyiv Independent” pisze wprost, że nie jest w stanie zweryfikować w niezależnych źródłach, czy doszło do jakichkolwiek eksplozji i czy baza morska w Bałtijsku rzeczywiście została uderzona.

W niedzielę rano nadal nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w tym regionie.

Jednocześnie szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys, zabrał w tej sprawie głos. „Kategorycznie odrzucił krążące w sieciach społecznościowych pogłoski” o udziale Litwy w rzekomym ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim.

Budrys dodał, że Wilno nie zezwoliło na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji.

W związku z tymi doniesieniami o ukraińskim ataku na obwód królewiecki również polskie Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną – poinformował na platformie X wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Dodał, że odnotowano liczne rosyjskie fałszywe przekazy dezinformacyjne.

Jaki jest kontekst?

W Bałtijsku, który rzekomo miał być celem, znajduje się główna baza Floty Bałtyckiej Rosji, a to znaczy, że miasto ma strategiczne znaczenie dla operacji morskich na Morzu Bałtyckim.

Ukraińska telewizja Espreso na swoim portalu internetowym podaje, że mieszkańcy Bałtijska mieli zgłaszać liczne eksplozje na terenie portu, a nawet nagrać odgłosy dronów i aktywną rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Espresso pisze, że „jest to pierwszy atak na obwód kaliningradzki” od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Tylko wcale nie wiadomo, czy rzeczywiście się wydarzył.

Ołeksandr Kowałenko, ukraiński ekspert wojskowy, na Telegramie podważa wiarygodność sobotnich wydarzeń. Na przykład dlatego, że rosyjskie kanały na Telegramie przekazywały doniesienia, iż zestrzelono co najmniej sześć dronów, ale nie przedstawiono na to żadnych wiarygodnych dowodów w postaci zdjęć czy nagrań wideo.

Po drugie, jego zdaniem, to mogła być rosyjska prowokacja, która miałaby na celu uzasadnienie ewentualnych agresywnych posunięć Kremla wobec któregoś z europejskich sąsiadów Rosji.

Po trzecie, zakwestionował również sens ewentualnego uderzenia na Bałtyjsk.

„Po co zadawać sobie tyle trudu – wykonując ogromny manewr okrężny – tylko po to, by uderzyć w bazę morską, która nie ma dla nas większego znaczenia, skoro w zasięgu znajdują się znacznie ważniejsze cele? Czy chodziło o pokazanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do Bałtyjska? Czy tylko o to? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne” – zauważył, zwracając przy tym uwagę, że „rodzi to wiele pytań – między innymi o to, czy całe to zdarzenie nie jest w istocie prowokacją zaaranżowaną przez samą Rosję, mającą na celu uzasadnienie przyszłej agresji wobec jednego z jej europejskich sąsiadów” – napisał Kowałenko.

Równie sceptyczny jest Jan Matwiejew, analityk związany ze środowiskiem nieżyjącego już lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

„Bez trudu wyobrażam sobie czysto rosyjską prowokację – atak na własne terytorium, zaaranżowany tak, by winą obarczyć Europę.

Mogliby twierdzić, że Europa pozwoliła ukraińskim dronom na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną, a nawet sugerować, że same drony były pochodzenia europejskiego. Zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja” – stwierdził Matwiejew, cytowany przez portal Moscow Times.

Przypomnijmy, że w sobotę w Zatoce Fińskiej doszło do ataku dronowego na rosyjski statek handlowy Sparta II, zmierzający do Królewca.

Statek został zaatakowany przez dwa bezzałogowce, po czym wybuchł na nim pożar, a sam statek zaczął dryfować w kierunku fińskich wód terytorialnych. Według fińskich władz ma on powiązania z siłami zbrojnymi Kremla.