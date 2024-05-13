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Areszt dla Chodzińskiego. Obrońca zapowiada zażalenie Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Sąd zdecydował o areszcie dla Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA, który pracował dla Przemysława Krala, prezesa zondacyrpto. Chodziński usłyszał we wtorek 24 listopada dwa zarzuty, nie przyznaje się do winy. Obrońca zapowiada zażalenie

Co się wydarzyło?

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w czwartek 26 listopada wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Artura Chodzińskiego na trzy miesiące. O areszt wnioskował prokurator, który dwa dni wcześniej postawił Chodzińskiemu zarzuty w sprawie zondacrypto.

Po decyzji sądu komunikat w tej sprawie wydawała Prokuratura Krajowa.

„Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora zarówno w zakresie dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw, jak i istnienia przesłanek szczególnych uzasadniających zastosowanie tymczasowego aresztowania, tj. obawy matactwa, realnie grożącej surowej kary oraz obawy ucieczki” – poinformowano.

Publicznie głos po rozprawie zabrała obrończyni Artura Chodzińskiego, Estera Zachar, która zapowiedziała złożenie zażalenia na to postanowienie.

„Sąd krótko uzasadnił, iż na chwilę obecną nie ocenia stricte zarzutów i ich zasadności, natomiast ocenia zabezpieczenie samego postępowania przygotowawczego i sąd uznał, że żadne inne środki wolnościowe tego postępowania nie zabezpieczą” – powiedziała dziennikarzom Estera Zachar.

Dodała, że argumentem sądu było to, że Chodziński "zna osoby, które mają być świadkami w sprawie i może wpływać na treść ich zeznań” oraz że jest to sprawa mocno obarczona wątkiem politycznym.

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Jaki jest kontekst?

Były agent CBA (jeden z najbardziej zaufanych funkcjonariuszy CBA za czasów PiS i Mariusza Kamińskiego), który pracował dla prezesa zondacrypto Przemysława Krala we wtorek sam stawił się w prokuraturze, gdzie usłyszał dwa zarzuty.

Pierwszy to zarzut płatnej protekcji. Według śledczych były agent CBA miał przyjąć korzyść majątkową w kwocie 646 458,80 zł oraz korzyści osobiste w postaci biletów na mecze, pobytów w hotelach, noclegów i posiłków. W zamian miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia ustalonej osoby. Chodzi o Przemysława Krala, choć prokuratura nie podała tego wprost.

Miał też podejmować działania zmierzające do uchwalenia korzystnych dla giełdy zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów i przekazywać posłom i innym osobom uwagi zondy dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach – twierdzą śledczy.

Chodziński ich zdaniem powoływał się na wpływy w Sejmie RP i Kancelarii Prezydenta RP, przekazywał politykom dokumenty z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba (Przemysław Kral – przyp. red.) występowała w charakterze oskarżonego, organizował tej osobie spotkania z posłami oraz przekazał 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro.

Ale jest jeszcze drugi zarzut. Prokuratura Krajowa zarzuca mu wykonywanie działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Chodzi o to, że pozyskiwał, przetwarzał i przekazywał informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, w tym informacje o miejscach zamieszkania i pobytów dziennikarzy stacji telewizyjnej TVN24.

Artur Chodziński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jednocześnie wyraził zgodę na ujawnienie i publikację jego pełnych danych osobowych i wizerunku.