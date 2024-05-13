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Będzie kara dla TV Republika. Za kryptoreklamę zegarków Nowrocky Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak KRRiT uznała prezentowanie zegarków Nawrocky na antenie TV Republika za nielegalny ukryty przekaz

Co się wydarzyło

Skargę w tej sprawie już 3,5 miesiąca temu złożył Krzysztof Luft, były członek KKRiT, dziś doradca zarządu TVP. Chodzi o program z 30 lipca 2026. Podczas porannej audycji publicystycznej, poświęconej rosyjskiemu pociskowi, który spadł w Polsce, prowadzący Michał Rachoń prezentował męski zegarek Nowrocky. Marki zarejestrowanej przez siostrę prezydenta Karola Nawrockiego. Goście w studio przymierzali zegarek i komplementowali go, a na ekranie wyświetlał się kod QR, który po zeskanowaniu odsyłał bezpośrednio do strony, na której można było kupić gadżet.

– Także w audycji „Miłosz Kłeczek Zaprasza”, o godzinie 18.30 dłuższą wypowiedź na temat tego produktu wygłosił prowadzący ją redaktor. Pokazywał zegarek i jego opakowanie ze znakiem firmowym, wychwalał jego zalety, wprost gorąco zachęcając do jego zakupu. Te zachęty powtórzone zostały raz jeszcze na zakończenie audycji o 18.45. W obu audycjach zabrakło najmniejszych starań o oddzielenie przekazu handlowego od materiału redakcyjnego. Warto dodać, że przekaz handlowy zegarka firmy Nowrocky umieszczany był też wielokrotnie w ciągu całego dnia na podzielonym ekranie – np. o godzinach: 13.19, 16.16, 17.30, 17.36, 18.01 – pisał Luft w swoje skardze.

Jak wskazywał, była to bezczelna próba obejścia przepisów reklamowych i zasad lokowania produktów. – Przede wszystkim art. 17a ust 1 pkt 2 ustawy o RiTv w ogóle zakazuje lokowania produktu w audycjach publicystycznych o treści społeczno-politycznej, a poranne wydanie specjalne, jak i audycja popołudniowa były dokładnie takimi audycjami publicystycznymi i dotyczyły sprawy rosyjskiej rakiety, która w nocy spadła na Lubelszczyźnie – podkreślił Luft.

KRRiT w odpowiedzi na skargę przyznała, że doszło do naruszenia, polegającego „na prezentowaniu ukrytego przekazu handlowego dotyczącego męskich zegarków marki Nowrocky”. A przewodnicząca KRRiT wszczęła postępowanie zmierzające do ukarania telewizji republika karą finansową.

Jaki jest kontekst

Właścicielką znaku towarowego, który reklamuje prezydent RP, jest jego siostra Nina Nawrocka. Logotyp Nowrocky towarzyszył Nawrockiemu już w kampanii wyborczej. I nawiązywał do wizerunku kandydata PiS jako fightera oraz wypowiedzi Donalda Trumpa, który tak wymawiał jego nazwisko. Logotyp został utowarowiony, dopiero gdy Nawrocki został prezydentem. Jak ujawnił portal TVN24, Nina Nawrocka, na co dzień cukierniczka, zarejestrowała znak towarowy w urzędzie patentowym 5 listopada 2025, czyli niespełna trzy miesiące po zaprzysiężeniu jej brata na urząd prezydenta. To znaczy, że to ona będzie czerpać korzyści z używania tego znaku w celach komercyjnych. Gadżety z logotypem „Nowrocky” sprzedaje spółka Nowrocky sp. z.o.o. Firma została zarejestrowana 19 listopada ubiegłego roku, a więc dwa tygodnie po rejestracji znaku towarowego „Nowrocky”. Zarządza nią Maciej Bartasun, który – według mediów – zna się z Karolem Nawrockim z gdańskiego klubu bokserskiego Ring3city. Za to pełnomocnikiem, który reprezentował Bartasuna przy zakładaniu spółki, jest radca prawny Adam Soszyński. Były współpracownik Karola Nawrockiego z Muzeum II Wojny Światowej, a potem IPN. Zarówno firma, jak i Kancelaria Prezydenta zastrzegały, że spółka to prywatna inicjatywa bez relacji gospodarczych czy autoryzacji ze strony głowy państwa.

Jednak sam prezydent promuje markę, na której pośrednio zarabia jego siostra, pokazując się na różnych wydarzeniach w czapkach, czy koszulkach z logotypem Nowrocky. A zdjęcia z marką lądowały nawet na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta.