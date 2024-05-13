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Berkowicz ukarany naganą za nazwanie dziennikarki kurtyzaną Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Komisja etyki ukarała dwóch posłów Konfederacji – Konrada Berkowicza za słowa wobec dziennikarki TVP Justyny Dobrosz Oracz oraz Sławomira Mentzena za wypowiedzi na temat funkcjonariuszek policji. Kary na razie uniknęła posłanka PiS za szczekanie na sali plenarnej, bo przedstawiła L4

Co się wydarzyło?

Sejmowa komisja etyki ukarała naganą posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Jednogłośnie. Nagana to najwyższa możliwa kara, jaką może nałożyć na posła komisja etyki. Została ona wymierzona za obelżywe słowa, jakie polityk skierował do dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz.

Dziennikarka zapytała Berkowicza o przygotowanie wojskowe. Ten jej odpowiedział: rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

„Gdyby była wyższa kara, ukaralibyśmy wyższą karą, ale jej nie ma”

- komentuje cytowana przez TVN przewodnicząca komisji Elżbieta Burkiewicz.

Podczas tego samego posiedzenia ukarany został partyjny kolega Berkowicza, Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji otrzymał upomnienie za swoje wypowiedzi na temat funkcjonariuszek policji.

Komisja etyki miała zająć się także zachowaniem posłanki Dominiki Chroślińskiej z PiS, która szczekała na sali plenarnej Sejmu podczas wystąpienia wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza – dotyczyło ono kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

KEP miał wnioskować dla niej również o naganę, jednak kara nie został wymierzona, ponieważ posłanka przedstawiła zwolnienie lekarskie i nie pojawiła się przed komisją we wtorek 17 listopada.

Jaki jest kontekst?

Przypomnijmy, że Mentzen opublikował w swoich mediach społecznościowych film, w którym drwi z przyjętych do służby funkcjonariuszek policji.

„Od razu czuję się bezpieczniej” – mówił ironicznie Mentzen. I dodawał:

"Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.”

Poseł na filmie pokazał dwa zdjęcia udostępnione przez policję. Jedno pochodziło z uroczystości ślubowania 70 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, która odbyła się 29 września w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Drugie wykonano 28 września, kiedy 18 nowych policjantów i policjantek złożyło ślubowanie.

Wówczas do wpisu posła Mentzena odniosła się dolnośląska policja, pisząc na swoim profilu:

„Ubolewamy nad tym, że swoją postawą i narracją, prezentowaną w sieci, przejawia Pan wyraźny brak szacunku dla funkcjonariuszy Państwa Polskiego będących w strukturach służb stojących każdego dnia na straży bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Tak się nie godzi…”

Liderowi Konfederacji odpowiedział także szef MSWiA Marcin Kierwiński, któremu podlega policja.

"Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce.”

Oraz szef MSZ Radosław Sikorski:

”Jestem pewien, że dadzą radę znowu skuć w kajdanki pijanego posła Konfederacji.”

Sikorski miał zapewne na myśli sytuację z 2013 roku, gdy policja interweniowała wobec obecnego posła Konfederacji Przemysława Wipera pod klubem na ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Wipler został odwieziony na izbę wytrzeźwień, a potem do szpitala. Twierdził, że został pobity przez policję, natomiast policja twierdziła, że będąc pod wpływem alkoholu, był agresywny i ich zaatakował.