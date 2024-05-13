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Biały Dom zapowiada rozejm w okupowanych Oleszkach Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Amerykanie ogłosili, że 29 października rozpocznie się ewakuacja ludności cywilnej z miasta Oleszki, które znajduje się na granicy katastrofy humanitarnej. Jak podaje Biały Dom, porozumienie w sprawie zawieszenia broni wynegocjowała Melania Trump

Co się wydarzyło

Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Oleszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej – poinformował w piątek 23 października Biały Dom. Z komunikatu administracji Donalda Trumpa wynika, że rozejm ma rozpocząć się 29 października. Według Amerykanów odpowiedzialna ze wynegocjowanie tymczasowego zawieszenia broni jest Melania Trump, żona prezydenta USA.

„Przywódcy cywilni obu krajów, niebędący członkami wojska, będą wspólnie odwiedzać mieszkańców Ołeszek w ich domach i ustalać, jakiego poziomu pomocy potrzebują. Mieszkańcy, którzy zechcą się ewakuować, otrzymają skoordynowane wsparcie i transport do preferowanego miejsca docelowego. Przewiduję, że niektórzy będą chcieli udać się do Rosji, a inni na Ukrainę” – przekazała Trump w krótkim oświadczeniu.

Pierwsza Dama dodała, że całej akcji będą towarzyszyć kamery bezstronnego medium z USA. „Będzie to miało duże znaczenie w zapewnieniu, że życzenia każdej rodziny będą wiernie respektowane” – oceniła.

Ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły jeszcze oficjalnie tych doniesień.

Jaki jest kontekst

Oleszki leżą 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Jak informowały ukraińskie władze, miasto znajduje się na skraju katastrofy humanitarnej. Jest objęte blokadą humanitarną, a ostatnie dostawy żywności na ten teren miały miejsce pod koniec maja 2026 roku. Mieszkańcy głodują, a rosyjscy żołnierze uniemożliwiają im opuszczenie zrujnowanego miasta. Drogi są zaminowane, a ulice zalane – po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce. Według szacunków strony ukraińskiej w samych Oleszkach przebywa ok. 2 tys osób, w tym 50 dzieci. „To cywile, którzy codziennie są narażeni na ostrzał i ataki dronów, nie mają jedzenia, wody pitnej, leków ani innej niezbędnej pomocy. Kluczowa infrastruktura w mieście jest praktycznie zniszczona, nie ma prądu ani gazu” – pisała Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych.

W OKO.press opublikowaliśmy przejmujący reportaż Emilii Sułek o życiu pod rosyjską okupacją w Oleszkach.

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