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Broń maszynowa trafiła pod granicę, a nie pod TK. Kierwiński do PiS: przeproście Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Minister Kierwiński opublikował wyjaśnienie, po co wydano rozkaz wyposażenia policjantów w pistolety maszynowe i kamizelki kuloodporne. Miało to związek z zagrożeniem sabotażem przy granicy z Królewcem, nie z protestami pod Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz żąda od PiS przeprosin

Co się wydarzyło?

Wyjaśnienie Kierwińskiego jest odpowiedzią na sugestie ze strony prawicy, że karabiny i kamizelki miały służyć policjantom pod Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz minister wyjaśnia, że wzmocnienie wyposażenia policjantów na początku listopada 2026 roku było związane z zagrożeniem rosyjskim sabotażem. W rejon granicy z obwodem królewieckim skierowano dodatkowe siły. W działaniach uczestniczyli policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, służby specjalne i wojsko.

W nagraniu opublikowanym w serwisie X szef MSWiA mówi, że celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażom ze strony obcych służb.

„Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło” – zaznaczył Kierwiński.

I zwrócił się do polityków PiS:

„Mówiłem im wtedy na komisji: jeszcze będziecie połykać własne języki, jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa. Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć przepraszam.”

Jaki jest kontekst?

5 listopada policja poinformowała, że złożyła do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza Michułki.

To on jest autorem pisma, w którym nakazuje wyposażenie policyjnych oddziałów prewencji w broń maszynową i kamizelki kuloodporne, co zostało błędnie zinterpretowane, że to rozkaz w związku z protestami pod Trybunałem Konstytucyjnym i że policja może wykorzystać broń do stłumienia tych protestów.

Takie nieprawdziwe narracje zaczęły się pojawiać na początku listopada w mediach społecznościowych i udostępniali je również politycy prawicy.

Policja podkreśliła wówczas, że publikowanie nieprawdziwych informacji dotyczących funkcjonariuszy godzi w autorytet państwa i negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Zdaniem policji publikacje, które pojawiły się w sieci, "celowo i intencjonalnie rozpowszechniały nieprawdziwe informacje i wzbudzały niepokój społeczny”. Dlatego właśnie złożono zawiadomienie do prokuratury.